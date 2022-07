Brasa Gang: fuori nuovo il singolo “BG”

Fuori un nuovo inedito per la Brasa Gang, collettivo siciliano al primo singolo con Sorry Mom/Be NEXT Music, distribuito da Sony Music Italy

BG concentra in sé tutta l’energia del gruppo e cerca principalmente di motivare le persone che inseguono dei sogni, facendo presente più volte che il modo per realizzarli è la perseveranza.Non mollare davanti alle situazioni più difficili che si presentano lungo il percorso e la fiducia in sé stessi raccontando un senso interiore di rivalsa sociale in chiave auto-celebrativa a tratti autobiografica in pieno stile rap con sonorità drill, sono il cuore di BG.

La Brasa Gang è un collettivo trap italiano, nato in Sicilia nel 2015 composto da Salvatore Lo Cicero Rapper classe 96 in arte Mesca , Andrea Bentivegna classe 98 in arte Jameflow e dai produttori Tony Zarr e Young Woshy.

I componenti del gruppo si conoscono fin dall’infanzia, essendo cresciuti negli stessi quartieri, iniziano a fare rap per divertimento per poi arrivare a produrre seriamente dei brani insieme all’amico e producer Tony Zarr.

La Brasa Gang è caratterizzata da una sensibilità e una capacità di scrittura che riesce a sintetizzare in più stili tutto quello che gli artisti hanno da dire su di sé, sul loro paese, sul loro passato difficile, sui loro sogni , ogni rima cade al punto giusto, puntando a rappresentare la voce di una generazione di giovani nel momento in cui le loro scelte delineeranno chi saranno in futuro. Nel 2020 con il brano Milly totalizzano più di mezzo milione di ascolti/visualizzazioni sui maggiori canali, riuscendo così ad emergere ed avere un discreto seguito che li accompagna anche oggi.