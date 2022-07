Artù in concerto il 20 luglio all’Eur Social Park di Roma

Mercoledì 20 luglio, all’Eur Social Park di Roma, il concerto di Artù in full band, l’unico nella Capitale per questa estate

È previsto per mercoledì 20 luglio, all’Eur Social Park di Roma, il concerto di Artù in full band, l’unico nella capitale per questa estate. Un appuntamento eccezionale, tra gli alberi dell’ex Bibliotechina, per ascoltare dal vivo gli ultimi singoli, “Eri tutta Roma”, “Mezzanotte meno un quarto” e “Astronave”, e i brani più amati della carriera del cantautore romano.

Dolce in apertura e potente nel ritornello, “Eri tutta Roma” è la nuova ballad rock di Artù. Una canzone travolgente, da ascoltare guardando Roma dai finestrini di una macchina, in una giornata di sole.

Campo de’ fiori, Giordano Bruno, l’asfalto, i muri, una rosa rossa. Ogni dettaglio è allo stesso tempo scenografia e protagonista di una storia senza tempo, viscerale e libera. E se Giordano Bruno è la libertà di pensiero, l’eresia, l’amore descritto da Artù, all’ombra della sua statua, è quanto di più potente possa esistere.

Dopo “Astronave” e “Mezzanotte meno un quarto”, mostra ancora una volta la sua indole pop-rock, che ben traduce gli aspetti più intimi e schietti della sua vena cantautorale.

Artù (pseudonimo di Alessio Dari), è un cantautore romano attivo dal 2013 nella scena indie pop italiana. Urla con velata dolcezza la sua rabbia, traducendo in suoni e versi una poetica schietta e mai banale. Tre i dischi all’attivo: “Artù”, “Tutto passa” e “Vola Ale!”. Nella sua intensa carriera live, ha affrontato grandi palchi, come quello del Coca Cola Summer Festival e del Concertone del Primo Maggio, e ha affiancato artisti come Mannarino, Brunori Sas, Niccolò Fabi e Max Gazzè.

“Due persone fanno l’amore a Campo de’ Fiori sotto la statua di Giordano Bruno. Un rituale laico. Un amore potente, libero, al di sopra del bene e del male. Nei loro occhi tutta Roma, le stelle e una fiamma che non si spegnerà mai.”