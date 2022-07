Previsioni meteo 16 luglio 2022: bollino arancione per diverse città

Le previsioni meteo di oggi, sabato 16 luglio 2022: caldo in intensificazione sull’Italia e possibili picchi fino a +40°C tra oggi e domani

Condizioni meteo all’insegna della stabilità e temperature in aumento sull’Italia in questo weekend a causa della parziale rimonta dell’anticiclone nordafricano. L’intensificazione del caldo sarà progressiva a partire da Nord-Ovest e versante tirrenico, con i picchi maggiori soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche almeno in una prima fase. Nel corso del weekend non sono da escludersi punte di 38-40°C sulle zone interne non solo del Centro-Sud e Isole Maggiori, ma anche in Pianura Padana. Previste dunque città da bollino arancione al Nord Italia per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non sono attese variazioni. Il picco di questa ennesima ondata di caldo africano potrebbe concretizzarsi nella prima parte della prossima settimana, quando non sono escluse punte locali notevoli, talora superiori ai 39-40°C. Il caldo africano non mollerà la presa almeno sino al 20 luglio, mentre a seguire si apre un ventaglio di possibilità, tra cui il ritorno delle piogge al settentrione, ancora tutte da valutare.

Intanto per oggi, sabato 16 luglio 2022, al Nord Italia al mattino locali piogge sulle Alpi orientali, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio ancora locali acquazzoni o temporali ancora sulle Alpi centro-orientali, variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in movimento anche verso la Pianura Padana centro-orientale, localmente a carattere di temporale. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio innocui addensamenti sulle regioni adriatiche, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente al mattino e qualche addensamento sparso al pomeriggio sulle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo. Ampi spazi di sereno nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la Penisola.

