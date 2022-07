Menopausa: ormoni sessuali influenzano il colesterolo LDL

I livelli di colesterolo LDL attivo aumentano durante la menopausa e il 10% di questo aumento è dovuto alle variazioni degli ormoni sessuali

I livelli di colesterolo LDL attivo aumentano durante la menopausa e il 10% di questo aumento è dovuto alle variazioni degli ormoni sessuali. È quanto emerge da una ricerca pubblicata oggi sull’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista dell’ESC (1).

Le donne vanno generalmente in menopausa all’età di 48-52 anni, con conseguente calo degli estrogeni e aumento dell’ormone follicolo-stimolante (FSH). Si ritiene che la menopausa predisponga le donne alle malattie cardiache, poiché queste si sviluppano tipicamente 10 anni dopo rispetto agli uomini e il rischio aumenta dopo la menopausa. Studi precedenti hanno dimostrato che la menopausa è associata a livelli di metaboliti che favoriscono le malattie cardiache, ma questo studio è il primo a collegare questo cambiamento con le variazioni degli ormoni sessuali femminili. Gli spostamenti dei metaboliti sono stati parzialmente migliorati con la terapia ormonale sostitutiva (HRT).

“La menopausa è inevitabile, ma è possibile ridurre il cambiamento negativo dei metaboliti mangiando in modo sano e facendo attività fisica”, ha dichiarato l’autore dello studio, il dottor Eija K. Laakkonen dell’Università di Jyväskylä, Finlandia. “In particolare, le donne dovrebbero prestare attenzione alla qualità dei grassi nella loro dieta e fare sufficiente esercizio fisico per mantenere la forma cardiorespiratoria. La TOS è un’opzione che le donne dovrebbero discutere con i loro medici in questo momento della loro vita”.

L’analisi ha incluso 218 donne in perimenopausa che non facevano uso di TOS al basale. I livelli di 180 metaboliti (lipidi, lipoproteine e aminoacidi) e di due ormoni (estradiolo e FSH) sono stati ottenuti da campioni di sangue al basale e ogni tre-sei mesi fino alla postmenopausa precoce. Lo stato di menopausa è stato valutato utilizzando i diari mestruali e i livelli di FSH nel sangue. La postmenopausa precoce è stata definita come assenza di mestruazioni per oltre sei mesi e livelli elevati di FSH in almeno due occasioni consecutive. Un totale di 35 donne (15%) ha iniziato la TOS durante lo studio.

Laakkonen ha spiegato che: “Il nostro studio ha analizzato se il cambiamento ormonale della menopausa modula il profilo dei metaboliti misurati in campioni di sangue prelevati prima e dopo la menopausa. Poiché la transizione della menopausa, cioè il periodo con livelli ormonali variabili e mestruazioni irregolari, varia enormemente da persona a persona, i punti temporali per la valutazione sono stati individualizzati”.

I ricercatori hanno effettuato analisi statistiche dettagliate per determinare quali cambiamenti si verificano nei livelli di metaboliti durante la transizione della menopausa e se questi cambiamenti sono correlati al cambiamento dei livelli di ormoni sessuali. Hanno inoltre verificato se la traiettoria dei metaboliti variasse tra chi utilizza e chi non utilizza la TOS.

L’età media al basale era di 51,7 anni e il follow-up mediano di 14 mesi. La menopausa è stata associata a una variazione statisticamente significativa dei livelli di 85 metaboliti. Un’analisi esplorativa ha mostrato che il cambiamento ormonale della menopausa spiegava direttamente la variazione di 64 degli 85 metaboliti, con dimensioni dell’effetto che andavano dal 2,1% all’11,2%. Questi includevano il colesterolo delle lipoproteine a bassa densità (LDL), i trigliceridi, gli acidi grassi e gli aminoacidi. Le analisi sono state aggiustate per l’età al basale, la durata del follow-up, il livello di istruzione, lo stato di fumatore, l’uso di alcol, l’attività fisica e la qualità della dieta. Una seconda analisi esplorativa ha rivelato che la TOS era associata a un aumento delle lipoproteine ad alta densità (“buone”) e a una riduzione del colesterolo LDL (“cattivo”).

Laakkonen ha dichiarato: “Questo studio collega i cambiamenti ormonali durante la menopausa alle alterazioni metaboliche che favoriscono le malattie cardiache. Gli studi precedenti non avevano confermato lo stato di menopausa con misurazioni ormonali, il che significa che non potevano differenziare gli effetti della menopausa dall’invecchiamento. I nostri risultati devono essere interpretati con cautela, poiché i legami con gli ormoni sessuali e la terapia ormonale sostitutiva sono stati riscontrati in analisi esplorative e devono essere confermati”.

L’autrice ha aggiunto: “Per quanto riguarda la TOS, non è possibile trarre conclusioni molto forti solo sulla base del nostro studio osservazionale, poiché il numero di donne che iniziavano la terapia era esiguo e il tipo di farmaco non era controllato. Tuttavia, i nostri risultati indicano che l’inizio della TOS all’inizio della menopausa, cioè durante la transizione menopausale, offre il massimo effetto cardioprotettivo. Le donne che prendono in considerazione la TOS dovrebbero discuterne con il proprio medico curante, poiché esistono numerose scelte e alcune potenziali controindicazioni, come il cancro o la storia di ictus, che devono essere prese in considerazione”.

Karppinen JE, Törmäkangas T, Kujala UM, et al. Menopause modulates the circulating metabolome: evidence from a prospective cohort study. Eur J Prev Cardiol. 2022. doi:10.1093/eurjpc/zwac060. link