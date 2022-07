Epilessia: lacosamide riduce le convulsioni nei bambini

Lacosamide, farmaco anticonvulsivante di terza generazione, usata in monoterapia è efficace per il trattamento dell’epilessia infantile con punte centrotemporali

Lacosamide, farmaco anticonvulsivante di terza generazione, usata in monoterapia per il trattamento dell’epilessia infantile con punte centrotemporali (CECTS) è stata ben tollerata e ha portato a una significativa riduzione delle convulsioni, secondo uno studio pubblicato su “Brain and Development”.

«La CECTS è una sindrome epilettica focale limitata all’età infantile» scrivono gli autori, guidati da Tohru Okanishi, professore associato di Neurologia Infantile presso l’Università di Tottori (Giappone). «Sebbene l’uso di farmaci anticonvulsivanti non sia sempre raccomandato, la frequenza delle crisi, degli attacchi diurni o l’evoluzione verso convulsioni tonico-cloniche bilaterali giustifica l’utilizzo di trattamenti medici».

Studio retrospettivo multicentrico

Allo scopo di esaminare la sicurezza e l’efficacia della monoterapia con lacosamide nel trattamento della CECTS, Okanishi e colleghi hanno condotto uno studio retrospettivo multicentrico che ha incluso 18 bambini (12 ragazzi, 6 ragazze; età media, 7 anni), i quali hanno sviluppato convulsioni tra i 3 e i 13 anni di età.

Inoltre, tutti i partecipanti hanno mostrato quanto meno attacchi emifacciali o orofaringei e scariche interictali agli elettrodi temporali centrali e/o medi, non avevano disabilità intellettiva e sono stati trattati con lacosamide per 6 mesi.

I ricercatori hanno avviato i partecipanti al trattamento con lacosamide alla dose di 2 mg/kg al giorno due volte al giorno e lo hanno aumentato a 4 mg/kg al giorno in pazienti di peso compreso tra 30 e 50 kg e a 6 mg/kg al giorno in soggetti di peso inferiore a 30 kg.

Elevate quote di bambini liberi da convulsioni rispetto al basale

Okanishi e colleghi hanno misurato l’insorgenza di convulsioni da 0 a 3 mesi, da 4 a 6 mesi e da 7 a 12 mesi dall’inizio del trattamento così come durante gli ultimi 6 mesi di follow-up.

I risultati hanno mostrato che il 39% dei partecipanti era libero da convulsioni dal basale a 3 mesi, il 67% da 4 a 6 mesi e il 72% da 7 a 12 mesi. Inoltre, il 72% dei pazienti ha raggiunto la libertà dagli attacchi epilettici entro 4 mesi dal trattamento, mentre l’83% ha ottenuto la libertà dalle convulsioni entro l’ultimo follow-up.

Scarsi e transitori eventi avversi

Quattro pazienti (22%) hanno manifestato eventi avversi, tra cui sonnolenza e fatigue; tuttavia, i sintomi sono scomparsi entro 4 settimane. Nessun disturbo cognitivo è stato osservato durante il periodo di mantenimento del trattamento e non sono stati osservati eventi avversi gravi in nessun paziente. Tutti i pazienti hanno continuato il trattamento con lacosamide durante il follow-up.

«A causa della sua efficacia, dei pochi effetti avversi e della sua tollerabilità, lacosamide può essere un farmaco di prima linea adatto per il trattamento della CECTS» concludono Okanishi e coautori.

Bibliografia:

Okanishi T, Fujii Y, Sakuma S, et al. Lacosamide monotherapy for the treatment of childhood epilepsy with centrotemporal spikes. Brain Dev. 2022;44:380-5. doi:10.1016/j.braindev.2022.02.005. Link