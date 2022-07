Alfiero torna con il singolo “Lontano”

Fuori per LeindieMusic/Artist First su tutte le piattaforme streaming e in radio Lontano, singolo che segna il ritorno del cantautore laziale Alfiero

Fuori per LeindieMusic/Artist First su tutte le piattaforme streaming e in radio Lontano, singolo che segna il ritorno del cantautore laziale Alfiero sempre attento alla quotidianità che lo circonda e che stavolta affronta il tema personale della genitorialità.

“La vita delle persone cambia radicalmente quando si diventa genitori. Le preoccupazioni, le ansie e i problemi iniziano a fiorire, ma c’è quel piccolo esserino che le spazza tutte lontano.” – Alfiero.

CREDITS BRANO

Testo e musica di Alfiero

Prodotto da Alfiero

Registrato, mixato e masterizzato presso lo Schwoch studio

“Io mi chiamo Andrea Alfiero e vivo a Terracina da ormai una trentina di anni. Questa città mi ha dato gioie e dolori, amicizie e delusioni, ma anche un lavoro che amo: educatore professionale in una casa famiglia per minori. Un contesto che mi regala mille emozioni che spesso diventano canzoni”.

Nel 2017 viene pubblicato il primo singolo di Alfiero “Una domenica all’Ikea”, brano inserito nella compilation “La Fame Dischi”.

Il 25 giugno 2018 è uscito il primo album dal titolo “Arancione”. 10 tracce autobiografiche che ripercorrono la vita del cantautore pontino.

Nello stesso anno è stato ospite di varie radio, tra cui Radio Rock e Radio Kaos Italy per promuovere il disco.

Viene scelto per suonare al concerto del Primo Maggio a Terracina con artisti del calibro di Giancane, Mirkoeilcane, Wrongonyou e Esposito.

Ha aperto i concerti degli Ex-Otago,di Emanuele Colandrea, di Galoni e di Tommaso Di Giulio.

A novembre 2020 nonostante il periodo covid esce per Leindiemusic/Artist First “Un genere solo”, secondo lavoro in studio, un album composto da 12 canzoni