Psoriasi: Happify Health e Almirall insieme per i pazienti

Happify Health e Almirall uniscono le forze con un Programma Digitale per supportare il paziente affetto da psoriasi

Happify Health, Intelligent Healing CompanyTM e Almirall S.A (BME:ALM), azienda biofarmaceutica globale focalizzata nella saluta della pelle, hanno annunciato che Claro, un programma digitale sviluppato grazie alla collaborazione di entrambe le aziende, è attivo e disponibile per persone con psoriasi in Italia, Spagna e Regno Unito.

Claro è stato creato per migliorare il benessere mentale delle persone affette da psoriasi, attraverso dei percorsi basati su terapia cognitiva-comportamentale, psicologia positiva e mindfulness.

La psoriasi è una delle patologie della pelle più diffuse che colpisce circa 60 milioni di persone in tutto il mondo. In Italia i pazienti con psoriasi sono circa 1,5 milioni risultando il 2,5% della popolazione totale; la psoriasi si manifesta per un terzo dei pazienti nella forma grave mentre nel restante due terzi in forma moderata/lieve. Si stima che, a livello globale, il 20 a 30% delle persone affette da psoriasi riscontri anche problemi di salute mentale come ansia e depressione[ii]. Il trattamento della psoriasi presenta inoltre una certa rilevanza in termini di costi sanitari diretti, stimando un costo globale annuo di circa 65 miliardi di dollari.

In Italia, Almirall ha collaborato con l’Associazione Psoriasici Italiani Amici Fondazione Corazza (APIAFCO) in modo da facilitare l’accesso alla piattaforma anche in Italia. È possibile scaricare l’app attraverso il seguente link https://claroinitaly.happify.com/ e consultare vari contenuti anche attraverso la pagina Facebook dell’associazione.

“Almirall è già orgogliosa di offrire ai pazienti affetti da psoriasi un’ampia gamma di farmaci che coprono l’intero spettro della malattia, dalle forme più lievi a quelle più severe. Claro aiuta ora a rispettare il nostro impegno verso le persone affette da psoriasi, ottimizzando la loro esperienza terapeutica, in modo che essi possano riprendere in mano la loro vita” afferma il Dr. Volker Koscielny, MD, Chief Medical Officer di Almirall

“La psoriasi ha un peso significativo nella vita quotidiana del 71% delle persone che ne soffrono, secondo la National Psoriasis Foundation nel Regno Unito3,” ha dichiarato Theo Ahadome, senior vice president of Commercialization di Happify Health. “Siamo molto soddisfatti del livello di coinvolgimento che stiamo riscontrando finora tra gli utenti Claro. Questa partnership ci offre l’opportunità di studiare l’efficacia dei programmi digitali nel mantenere i pazienti affetti da psoriasi coinvolti durante il trattamento, migliorando la loro qualità di vita.”