Previsioni meteo 15 luglio 2022: weekend caldo ma senza valori record

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 luglio 2022: tempo stabile e caldo in aumento sull’Italia ma non si toccheranno valori record come prospettato nei giorni scorsi

Cambiano e in meglio le previsioni meteo per il prossimo weekend e per l’ondata di caldo che ci terrà compagnia. Sulla nostra Penisola si registrano in queste ore condizioni all’insegna della stabilità e temperature in aumento. Un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale sta portando nella giornata di oggi aria calda e afosa su gran parte dell’Europa ma l’Italia almeno per il momento resterà ai bordi e dunque avremo sì caldo in aumento ma senza toccare i valori record prospettati nei giorni scorsi dai modelli. Previste dunque solo città da bollino arancione al Nord Italia per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non sono attese variazioni di rilievo. Il tempo risulterà stabile e soleggiato su tutta la Penisola con caldo ancora sopportabile e temperature di 5-6°C superiori alla media stagionale con picchi fino a +38°C sulle zone di pianura. Da domenica si intravede un lieve calo termico, mentre per la prossima settimana regna ancora l’incertezza.

Intanto per oggi, venerdì 15 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali sul Alpi centro-orientali e Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni al Nord-Est, stabile altrove con ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse sui settori interni e ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’anticiclone che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse sui settori interni e ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’anticiclone che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime in calo al Nord e massime stabili o in lieve aumento su tutta la Penisola.

