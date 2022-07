A settembre a Ferrara il Festival di Danza Contemporanea 2022

Il Festival di Danza Contemporanea 2022 da settembre a novembre porterà a Ferrara i migliori coreografi e compagnie di danza nazionali e internazionali

La danza contemporanea gioca con gli spazi verdi più suggestivi di Ferrara. Sabato 17 e domenica 18 settembre 2022 alcuni dei palazzi con giardini più belli della città diventano un teatro a cielo aperto per performance site-specific. A inaugurare il festival, venerdì 16 settembre alle ore 20, sarà l’Open Day Scuole di Danza, serata dedicata alle Scuole di Danza del territorio che presenteranno le proprie coreografie all’interno del loggiato del cortile del Castello Estense.

Si consolida il format di Interno Verde Danza del Teatro Comunale di Ferrara, alla seconda edizione, che porterà parte degli spettacoli in programmazione per lo storico Festival di danza contemporanea in quattro dei giardini ed edifici più belli della città, grazie alla collaborazione con la manifestazione Interno Verde a Ferrara 2022. In programma: Nicola Galli con Il mondo altrove al Chiostro di San Paolo, C.G.J. Collettivo Giulio e Jari con Evento al Chiostro di San Paolo), Michele Merola con Short Stories (Prima assoluta), con MM Contemporary Dance Company nel cortile di Casa Romei, CollettivO CineticO con O+< Scritture viziose sull’inarrestabilità del tempo a Palazzina Marfisa d’Este e Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto con MicroDanze / Urban Setting e Punch 24 (con coreografia di Roberto Tedesco) a Palazzo Schifanoia.

Le performance di Interno Verde Danza saranno replicate più volte al giorno. Tutti gli spettacoli sono sabato 17 e domenica 18 settembre alle ore 11, 17.30 e 19, ad eccezione della performance a Palazzo Schifanoia che sono alle ore 12, 16.30 e 18.

Il Festival di Danza Contemporanea prosegue a teatro tra ottobre e novembre con compagnie e coreografi di assoluto rilievo nel panorama internazionale. Tra gli ospiti più attesi ci sono Carolyn Carlson Company con la Prima nazionale il 14 ottobre di The Tree (Fragments of poetics on fire) e Saburo Teshigawara, Leone d’Oro alla carriera per la Danza 2022, per la Prima nazionale di Lost in dance (6 novembre) oltre alla Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei (CorpiViolati #DJOperaNoir – in Prima assoluta – e Omaggio a Traviata 2011-2022, il 30 ottobre). Inoltre in programma: Compagnia Zappalà Danza (Instrument Jam, 22 ottobre) e Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto (Double Side, con la nuova creazione di Danièle Desnoyers e Stabat Mater con coreografia di Norge Cedeño Raffo, 1° novembre).

Il Festival di Danza Contemporanea è promosso dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara ed è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ferrara. Interno Verde Danza nasce dalla sinergia tra Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e la cooperativa no profit Interno Verde.

Le scuole di Danza hanno aderito all’Open Day sono: Jazz Studio Dance di Silvia Bottoni, ASD Vigarano Danza di Rita Smai, Scuola Zenit Bondeno di Marika Ferrarini, Ouverture di Melania Durca, Gruppo Teatro Danza di Anna Lolli, Dance Nation di Fabrizio Lolli, Luisa Tagliani e Hip Hop Room di Sabrina Lopez.

BIGLIETTERIA / Info utili e acquisti

Le vendite degli abbonamenti e dei singoli spettacoli, acquistabili anche on line su www.teatrocomunaleferrara.it e www.vivaticket.com, inizieranno martedì 14 giugno.

Biglietti per Interno Verde Danza: intero 8 euro, ridotto 6 euro (presentando il biglietto di Interno Verde) e biglietto unico per tutti gli spettacoli 25 euro.

Biglietti interi degli spettacoli a teatro: da 7 a 35 euro (sono previste specifiche promozioni).

La Biglietteria è aperta: martedì e mercoledì dalle 16 alle 19, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Lunedì, domenica e festivi chiuso. Per informazioni: mail biglietteria@teatrocomunaleferrara.it, telefono 0532.202675 e sul sito www.teatrocomunaleferrara.it. Chiusura estiva da sabato 30 luglio, riapertura da martedì 23 agosto.