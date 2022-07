Low Roar a novembre allo Studio Foce di Lugano

Dopo il rinvio viene annunciata una nuova data al tour in partenza in autunno: l’artista Low Roar sarà allo Studio Foce di Lugano l’11 novembre

Dopo il rinvio degli appuntamenti all’autunno, Low Roar annuncia una nuova data al suo Maybe Tomorrow Tour: l’artista sarà allo Studio Foce di Lugano venerdì 11 novembre. Lo show svizzero si aggiunge alle date già precedentemente annunciate: il 9 novembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 10 novembre al Monk di Roma, il 12 novembre al Capitol di Pordenone e il 13 novembre al Freak Out di Bologna. I biglietti per tutte le date sono disponibili al seguente LINK.

L’isolamento umano è spesso incubatore della grande arte. È così che Low Roar, la particolare visione musicale di Ryan Karazija, trasforma quei momenti di solitudine in melodie di moderni inni pop. Ryan è un artista californiano che però vive a Varsavia, registra nel Regno Unito e costantemente in tour nel mondo. Ha la meravigliosa abitudine di documentare la sua vita, le sue esperienze, in canzoni oneste, che possono colmare lo spirito o spezzare il cuore in qualsiasi momento.