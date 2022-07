Jessica Bellina in libreria con “Il tocco della notte. Il rito”

“Il tocco della notte. Il rito” di Jessica Bellina è un fantasy contemporaneo, primo volume di una saga che già promette bene al suo esordio

“Il tocco della notte. Il rito” di Jessica Bellina è un fantasy contemporaneo, primo volume di una saga che già promette bene al suo esordio. Il romanzo è ambientato in Friuli, nella provincia di Udine, e presenta la storia di Celeste – Ste per gli amici – una sedicenne fuori

SINOSSI DELL’OPERA. Celeste, per tutti Ste, sembra una sedicenne come tante altre: la scuola, gli amici, qualche ragazzo carino intorno, un carattere estroverso per nascondere le insicurezze, la difficoltà di crescere solo con la sua mamma, tanti dubbi sul futuro e la paura di non fare le scelte giuste. Ma come tutte le altre non è, perché Celeste è una strega. Celati agli occhi dei normali, nel nostro mondo si muovono un gran numero di esseri magici, creature della luce e della notte, ognuna con proprie caratteristiche. Streghe, fate, vampiri, mannari, tanti altri, e poi i cacciatori, destinati a salvaguardare con le buone o con le cattive il fragile equilibrio tra le razze. In mezzo agli ordinari pensieri di adolescente qualsiasi, Ste si trova a dover fare i conti con la propria natura e con i poteri ancora da sviluppare che essa le dà, nonché con la storia segreta della propria famiglia, che scopre essere coinvolta in un misterioso e complicato progetto riguardante le relazioni tra le diverse fazioni magiche. È l’inizio di un’avventura dalle mille sfaccettature, che la porterà a scoprire verità sorprendenti, conoscere nuovi amici molto particolari, affrontare situazioni spericolate. Ma soprattutto intraprenderà un viaggio alla ricerca di sé stessa e della chiarezza dei propri desideri, per capire quali siano davvero le sue aspirazioni e che cosa può invece lasciarsi alle spalle.

Casa Editrice: Giovane Holden Edizioni

Collana: Camelot

Genere: Fantasy contemporaneo

Pagine: 328