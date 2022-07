Su Rai 1 “Superquark” con Piero Angela: le anticipazioni

In prima serata su Rai 1 in onda Superquark con Piero Angela. A seguire Superquark Natura, ecco le anticipazioni dei due programmi

Continua il viaggio nel “gioco” della seduzione di Superquark, in onda mercoledì 13 luglio alle 21.25 su Rai 1, con Piero Angela. Prima tappa nelle praterie: per conquistare un partner c’è chi usa la forza, chi l’astuzia e c’è anche chi ricorre all’imbroglio, come dimostrano un giovane struzzo della Namibia è alle prese con le prime esperienze d’amore, uno stallone di una mandria di zebre, che protegge il suo harem dalle incursioni di scapoli solitari, e un ragno che offre regali senza valore, travestendoli da tesori preziosi.

Obiettivo, poi, sulla maculopatia senile, uno dei problemi di vista più comuni in occidente: Barbara Gallavotti e Paolina Montanari sono andate al San Raffaele di Milano per capire cosa è e quali sono oggi le prospettive per la cura. Gli inviati di Superquark, inoltre, visiteranno un villaggio dell’epoca Carolingia in Toscana con l’archeologia sperimentale, mentre Giovanni Carrada e Daniela Franco, al Politecnico di Zurigo, spiegano come funzionano i nuovi droni che hanno imparato a riconoscere quello che vedono e a pilotarsi da soli. Per restare nel cielo, poi, obiettivo sulle nuvole: che cosa sappiamo davvero e che cosa stiamo ancora scoprendo? Paolo Magliocco e Paola Toscano ne parlano con il professor Vincenzo Levizzani dell’Isac-Cnr, che aiuterà a capire di più delle nuvole e della pioggia.

E ancora, la storia di una startup di base creata da un gruppo di studenti del Mit, insieme a un loro professore: la Gingko Bioworks, un valore da 18 miliardi di dollari. Gingko Bioworks opera nel campo della biologia sintetica con batteri geneticamente programmati per produrre le più diverse sostanze o materiali della chimica organica, come profumi, cibi, carburanti, farmaci, plastiche Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni, infine, spiegano come riprogrammare le cellule per trasformarle nelle “fabbriche” pulite del futuro.

Ospiti di Piero Angela, in studio, per “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi che è andata a visitare le serre olandesi con Daniela Franco; per “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero che racconta di gladiatori e di gladiatrici; per “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro che spiega la “bufala” degli uccelli che non esistono; e per “Questione di ormoni” il professor Emmanuele Jannini che si sofferma sulla sessualità negli anziani. Piero Angela accompagna lo spettatore anche in seconda serata con “Superquark Natura”: al centro della puntata il Sole.