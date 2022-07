“James Dean” è il nuovo singolo dei MotelNoire

In radio e disponibile in tutti gli store digitali “James Dean”, il nuovo singolo dei MotelNoire, anteprima del loro nuovo album in uscita in autunno 2022

I MotelNoire sono una delle band più interessanti della scena rock italiana, prodotto da Luca Venturi per On the set, con distribuzione Artist first. Il singolo è stato registrato, mixato e masterizzato da Danilo Di Lorenzo @MoonHose recording a Milano. Arrangiamento e produzione MotelNoire. Il videoclip, diretto da Marco Romeo e Alessandro Branca è stato girato a Milano (location Studio64K, montaggio presso Bunker Studio).

Scritta da Domenico Castaldi, Danilo Di Lorenzo e Tiziano Motti, “James Dean” è una canzone che prende il nome dal celebre attore che qui diventa il protagonista del brano. La vita è il tema del testo che narra come il quotidiano possa a volte diventare addirittura surreale.

La band: “Come esempio viene citata la città di Milano come analogia di Hollywood, dove come molto spesso accade nella vita comune si tende a confondere la realtà con l’illusione, interpretando ognuno dei ruoli specifici, proprio come fossimo attori. La finzione notoriamente inganna e si fatica a distinguere ciò che è buono da ciò che al contrario non lo è, alternando la visione dell’Inferno a quella del Paradiso. Il sogno può rimanere un bel sogno oppure trasformarsi nel peggiore degli incubi, capace persino di fare esplodere il cielo sotto la nostra più totale indifferenza.”

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=3C6XdOimDS0.

La band:

Domenico “Nik” Castaldi (voce e chitarra),

Danilo Di Lorenzo (tastiere),

Tony Corizia (basso),

Cristian Fusi (batteria)

Biografia:

I MotelNoire nascono nel 1999 nelle periferie di Milano dove la musica per loro rappresentava tutto. Dopo anni impiegati nel mondo del professionismo con tantissimi Artisti del panorama nazionale e internazionale quali Federico Zampaglione – Tiromancino, Jake La Furia dei Club Dogo, Gary Wallis (Pink Floyd, Duran Duran, Tom Jones), Nathan East (Eric Clapton, ecc.), Rockets, Luca Carboni solo per citarne alcuni, decidono di racchiudere tutto il loro passato nell’album “On Tv”, edito per Sony Music. I MotelNoire da sempre sono attivi per quello che concerne l’attività live; molteplici sono le collaborazioni che si sono susseguite nel tempo con Artisti come le Vibrazioni (due Tour nazionali all’attivo), Lacuna Coil, Rival Sons, ecc. Attualmente stanno ultimando il loro nuovo album in uscita nel prossimo autunno.