Irrigazione di precisione: Irritec diventa Società Benefit

Irritec, azienda siciliana tra i principali player internazionali nel settore dell’irrigazione di precisione, ha modificato il proprio statuto per diventare Società Benefit

Irritec, azienda siciliana tra i principali player internazionali nel settore dell’irrigazione di precisione, annuncia un nuovo importante risultato raggiunto nel 2022, nell’ambito del proprio percorso di crescita e sostenibilità, modificando il proprio statuto per diventare Società Benefit. La decisione di adottare questo ordinamento giuridico è una conferma del suo impegno per la promozione di valori legati ai temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, nel settore dell’agricoltura e delle aree verdi.

Alla base del passaggio a Società Benefit vi è la volontà da parte di Irritec di proseguire il proprio percorso di crescita, volto alla valorizzazione dell’irrigazione sostenibile e improntato ai valori di innovazione per l’evoluzione tecnica e scientifica, competenza, responsabilità e impegno per l’ambiente, legame con il territorio ed etica del lavoro. L’azienda, con la modifica statutaria, volge le proprie attività di business al perseguimento di quattro finalità di beneficio comune: la promozione e diffusione di tecnologie in grado di ottimizzare l’uso di risorse in agricoltura e giardinaggio, l’innovazione nel settore, lo sviluppo della filiera sostenibile e la valorizzazione della risorsa umana.

Valori che trovano concreta dimostrazione in azioni e progetti: l’azienda è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di irrigazione a goccia, il metodo in assoluto più efficiente (fino al 95%) che consente un notevole risparmio di risorse idriche ed energetiche, oltre ad un limitato uso di fertilizzanti. Sistemi completi Irritec che, solo nello scorso anno, hanno permesso di rendere più sostenibili le coltivazioni di oltre 520mila ettari in tutto il mondo, consentendo un risparmio di 1,1 miliardi di metri cubi d’acqua e 85 milioni di KW di energia.

“Il passaggio a Società Benefit è una tappa importante di un percorso di evoluzione continua, che Irritec persegue fin dalle sue origini: il nostro obiettivo in quanto impresa è essere una ‘forza positiva’ per il territorio, promuovendo un modo consapevole di fare business e generando un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Un risultato che non potremmo ottenere senza l’importante rete che ci circonda, che vede clienti, fornitori e partner agire sinergicamente per il raggiungimento del beneficio comune” – ha dichiarato Giulia Giuffrè, Consigliere d’Amministrazione e Ambasciatrice della sostenibilità di Irritec, nel 2021 nominata anche SDG Pioneer per la gestione sostenibile dell’acqua dal Global Compact delle Nazioni Unite. – “Essere ufficialmente Società Benefit significa, quindi, continuare una ricerca attiva del beneficio comune, elemento chiave della nostra azione. Un’attività che svolgiamo in linea con i princìpi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 promossi dal Global Compact delle Nazioni Unite, cui abbiamo scelto di aderire”.

Quale Società Benefit, Irritec si impegna a rendicontare ogni anno i propri risultati e gli obiettivi, con l’impegno di continuo miglioramento.