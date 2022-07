Draghi scherza con la stampa estera e racconta la barzelletta del banchiere

Alla cena dei corrispondenti della stampa estera, il premier Draghi ha pronunciato un discorso leggero e ironico raccontando anche la barzelletta sul banchiere senza cuore

Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è reso protagonista di un siparietto nel corso della prima cena dei corrispondenti in Italia della stampa estera. “Una splendida iniziativa che si ispira ai vostri colleghi negli Stati Uniti”, ha dichiarato Draghi, come documenta un video diffuso da Palazzo Chigi.

Dopo aver ringraziato i giornalisti per l’invito, il premier ha sottolineato come “in queste occasioni al presidente del Consiglio spetta fare un discorso leggero, ironico, un po’ fuori dagli schemi. Beh – ha scherzato rivolgendosi alla stampa estera -, avete cominciato bene con un ex banchiere centrale”.

LA BARZELLETTA DI DRAGHI

A quel punto, Draghi, ex presidente della Banca centrale europea, ha raccontato una barzelletta a tema: “Mi viene in mente la storia di quella persona che sta aspettando un trapianto di cuore e i medici gli dicono: ‘Abbiamo due possibilità: il cuore di un giovane di 25 anni in splendida condizione fisica e quello di un banchiere centrale di 86 anni. Cosa sceglie?’. E il paziente in attesa di trapianto risponde: ‘Il secondo, quello del banchiere centrale’. ‘Ma come, scusi?’, gli dicono stupiti i medici. E lui: ‘Eh, ma il cuore del banchiere centrale non è mai stato usato’”.

LA BATTUTA SUL “NONNO AL SERVIZIO”

La freddura è stata accolta da risate e applausi. Poi il premier si è lanciato un’altra battuta: autocitando il suo discorso prima di Natale sul “nonno al servizio delle istituzioni”, ha dichiarato: “Farò tutto il necessario, nei limiti del mio mandato, per contribuire al successo di questa serata. In altre parole, sarò un nonno al servizio della stampa estera“.