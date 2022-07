Al Teatro Romano di Ostia Antica arriva Supermagic Estate 2022

Dopo il successo della prima edizione, torna al Teatro Romano di Ostia Antica “Supermagic Estate”, esclusivamente dal 13 al 16 luglio

Dopo il grande successo della prima edizione, torna al Teatro Romano di Ostia Antica “Supermagic Estate”, esclusivamente dal 13 al 16 luglio. Un nuovo ed imperdibile spettacolo con i migliori illusionisti e prestigiatori italiani per vivere la grande Magia dal vivo. Supermagic Estate è un’esperienza spettacolare, un’occasione unica per sognare, sorprendere e divertire gli adulti, ma anche i bambini. Una miscela di incanto, poesia, energia, divertimento e stupore, in una fantastica cornice capace di portare il pubblico indietro nel tempo.

PAOLO CARTA è un illusionista tra i più innovativi al mondo. Ha ricevuto premi e riconoscimenti per il suo contributo nel campo dello spettacolo e della magia. Dopo il grande successo a Supermagic 2020 torna con nuove straordinarie illusioni ed effetti magici per travolgervi con la sua energia.

LUCA BONO è considerato il talento magico più interessante della sua generazione, vincitore a soli 17 anni del Campionato italiano di Magia e due anni dopo del Mandrake d’Or. Un approccio originale e innovativo con meravigliosi effetti di forte impatto visivo per trasformare il mago classico con le sue assistenti alate in un originale illusionista.

FRANCESCO SCIMEMI è un travolgente prestigiatore, comico e attore italiano. I suoi numeri hanno un ritmo velocissimo, da lasciare letteralmente senza fiato per le risate, una miscela esplosiva tra magia, esilaranti gag e inimitabile follia.

CARLO TRUZZI E SIMONA sono due eccezionali artisti, maestri nell’arte di creare ombre con le mani, si sono esibiti in tutto il mondo rinnovando questa antica forma d’intrattenimento. Tra le loro mani la luce prende vita trasformandosi in personaggi che si animano magicamente.

LUPIS è un coinvolgente prestigiatore comico, vincitore di concorsi nazionali e internazionali. Un campione di magia che unisce l’umorismo e l’illusionismo per creare esilaranti e surreali situazioni comiche con il coinvolgimento del pubblico.

BOB NOCETI è un elegante e ironico prestigiatore, il primo campione italiano di magia e maestro nell’arte della manipolazione. I suoi numeri, con il suo inimitabile stile e l’impareggiabile destrezza, vi faranno vivere un magico viaggio indietro nel tempo nella dimensione della magia classica.

REMO PANNAIN è l’ideatore di Supermagic, noto avvocato penalista romano, appassionato all’arte della prestigiazione. Sorprenderà il pubblico con il suo stile elegante, ma soprattutto con la sua raffinata magia.

Supermagic è l’unico spettacolo di magia dal vivo in Italia che offre l’eccellenza dei prestigiatori e illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali per questo si è aggiudicato il riconoscimento come “Migliore spettacolo di magia” assegnato dalla “Fédération Internationale des Sociétés Magiques”.

Sito web www.supermagic.it

Facebook www.facebook.com/SupermagicFestival

Instagram www.instagram.com/SupermagicFestival

Biglietti da 19€ a 50€

Rappresentazioni dal 13 al 16 luglio

Tutti i giorni ingresso alle ore 20:30 spettacolo alle ore 21:00

Teatro Romano di Ostia Antica – Viale dei Romagnoli 717 – 00119 Ostia Antica

Informazioni 338.2796814 (dal lunedì al venerdì ore 10:00/18:00)