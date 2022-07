Fuori dopo 5 anni di attesa, “La Fuga” è il nuovo singolo e video dei Marlene Kuntz, che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti

Esce oggi, 25 maggio, dopo 5 anni di attesa, “La Fuga”, il nuovo singolo e video dei Marlene Kuntz, che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti il prossimo settembre. Per i Marlene Kuntz, band di culto e sin dagli anni Novanta tra le realtà più seguite da pubblico e critica, questo è un ritorno molto atteso, con “La Fuga”, un classico rock con un testo molto potente ed efficace di Cristiano Godano. Il brano – in uscita per Ala Bianca e prodotto da Taketo Gohara – mostra quanto il percorso dei Marlene Kuntz sia attuale e in continua evoluzione.

Anche il nuovo album è un’opera, un progetto ampio e profondo che unisce musica e difesa dell’ambiente. La lotta al cambiamento climatico è già presente nel primo singolo e in tutte le fasi del progetto artistico, dall’ideazione alla registrazione dei brani nelle residenze, fino ai concerti.

“La Fuga”, come gli altri brani del nuovo album, ha visto la luce durante laboratori in residenza con comunità della Provincia di Cuneo – Viso A Viso Cooperativa di Comunità di Ostana, Birrificio Agricolo Baladin di Piozzo e Borgata Paraloup, in collaborazione con Unioncamere Piemonte. Regia e fotografia del video sono firmate da Marco Jeannin.

La band risponde all’emergenza climatica creando musica in luoghi e con modalità differenti, rispetto agli standard. La scelta di registrare “La Fuga” nelle comunità di residenza è una piccola e allo stesso tempo grande azione, che mette al centro l’ambiente e le realtà che lo vivono. Offre la spinta per costruire modelli di riqualificazione culturale, fondamentali per creare dialoghi tra cultura, scienza, economia, e quindi anche incentivare un turismo sostenibile, rispettoso del tessuto sociale.