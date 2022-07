Il rischio psoriasi dipende dallo stile di vita

Psoriasi: i fattori legati allo stile di vita come l’indice di massa corporea e il fumo possono avere un maggiore valore predittivo rispetto alla predisposizione genetica

Nel determinare il rischio di sviluppare la psoriasi, i fattori legati allo stile di vita come l’indice di massa corporea e l’abitudine al fumo possono avere un maggiore valore predittivo rispetto alla predisposizione genetica, secondo i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology (JAADD).

Trattandosi di una malattia infiammatoria della pelle immuno-correlata, la psoriasi in ricerche precedenti è stata associata a una certa suscettibilità genetica. Le varianti genetiche sono state implicate nella patogenesi della psoriasi, hanno fatto presente i ricercatori, così come diversi fattori di rischio modificabili, tra cui un alto indice di massa corporea (BMI), l’abitudine al fumo, l’attività fisica e l’alimentazione.

«La psoriasi può essere scatenata da fattori sia comportamentali che genetici. Tuttavia i comportamenti legati allo stato di salute e i fattori di rischio genetici sono stati spesso studiati separatamente» hanno scritto il primo autore Minxue Shen e colleghi del dipartimento di dermatologia dello Xiangya Hospital, Central South University di Changsha, in Cina. «Ancora non è noto se lo stile di vita sia associato al rischio di sviluppare la malattia cutanea in presenza di diversi livelli di rischio genetico».

Uno studio di coorte prospettico

Per fare chiarezza sulla questione, i ricercatori hanno condotto uno studio di coorte prospettico basato sui dati derivati ​​dalla UK Biobank per analizzare l’interazione genetica-comportamento associata ai nuovi casi di psoriasi. L’analisi ha incluso i dati relativi a un totale di 345mila pazienti, con età media di 56,53 anni e per il 52% di sesso femminile.

Il rischio genetico è stato classificato in 3 gruppi sulla base dei polimorfismi a singolo nucletide: basso, intermedio e alto, e il punteggio dello stile di vita comprendente BMI, fumo, attività fisica e dieta è stato differenziato in ideale, intermedio e scarso. La coorte di studio comprendeva 2.258 pazienti con psoriasi incidente e 343.414 pazienti senza psoriasi.

«All’interno di ciascun gruppo di rischio genetico sono stati studiati i rischi di psoriasi incidente associati a ciascun livello di stile di vita e confrontati con il gruppo a basso rischio genetico e stile di vita ideale» hanno spiegato gli autori.

Stile di vita incide più del rischio genetico

Nel complesso i risultati hanno indicato un aumento significativo del rischio di psoriasi incidente nei gruppi con uno stile di vita scarso rispetto a quello ideale (HR 2,604) e nei gruppi a rischio genetico alto rispetto a quello basso (HR 1,342).

L’effetto combinato del rischio genetico e dello stile di vita ha inoltre dimostrato che rispetto al gruppo a basso rischio genetico e stile di vita ideale, lo stile di vita scarso e l’alto rischio genetico erano associati a un rischio di psoriasi oltre 4 volte più elevato (HR 4,625).

Non essendo stata osservata alcuna interazione tra rischio genetico e stile di vita, il team di ricerca ha eseguito una frazione attribuibile alla popolazione (PAF, population-attributable fraction, la riduzione proporzionale della malattia o della mortalità della popolazione che si verificherebbe se l’esposizione a un fattore di rischio fosse ridotta a uno scenario di esposizione ideale alternativo) su entrambe le variabili. Ne è emerso che il 32,2% degli eventi di psoriasi di nuova insorgenza durante il follow-up avrebbe potuto essere prevenuto se tutti gli individui avessero aderito allo stile di vita ideale, secondo il PAF, mentre solo il 13,0% degli eventi di nuova insorgenza sarebbero ridotti se tutti gli individui fossero a basso rischio genetico.

«Per quanto ne sappiamo, questo è stato il primo studio a riportare le associazioni della combinazione stile di vita salutare/rischio genetico per la psoriasi» hanno concluso gli autori. «I risultati suggeriscono l’importanza di una valutazione congiunta del rischio di psoriasi per gli individui: si dovrebbe sostenere l’istituzione di uno stile di vita ideale integrato per prevenire la malattia».

