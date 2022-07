Napoli, inaugurati a Ponticelli gli spazi sportivi rigenerati con SCINN: ospitano gli sport gratis per giovani e famiglie

Inaugurati gli spazi rigenerati a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli, grazie a SCINN, progetto dell’associazione NEA Napoli Europa Africa sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e promosso insieme a diverse realtà associative, alle scuole e al Comune di Napoli. La palestra dell’ex scuola di via Curzio Malaparte è tornata agibile grazie ai complessi lavori appena ultimati. Lo spazio torna alla collettività – con una nuova parete di arrampicata e attrezzi anche negli spazi aperti – e potrà ospitare gli sport gratuiti promossi dai partner di SCINN che ha già permesso a tantissimi bambini e adolescenti di Napoli Est di accedere gratuitamente a diverse attività sportive. All’evento di questa mattina hanno preso parte, in collegamento streaming, il presidente della Fondazione CON IL SUD, Carlo Borgomeo, e l’assessore del Comune di Napoli con delega alle politiche sociali, Luca Trapanese. In presenza c’erano: Lucia Fortini, assessore della Regione Campania con delega alla scuola; Marisa Esposito, presidente dell’associazione NEA Napoli Europa Africa, capofila di SCINN, e Annarita Cardarelli, referente del progetto; Intervenuti anche Mariarca Viscovo, assessore della Municipalità di Napoli Est, e i rappresentanti delle associazioni e delle scuole che compongono la rete di SCINN.

L’area sportiva dell’ex scuola di via Curzio Malaparte a Ponticelli è parte del CUBO, Cantiere UrBanO per le trasformazioni educative, ‘Ciro Colonna’. Dal 2019 l’edificio è affidato con contratto di affitto dal Comune di Napoli a Maestri di Strada, l’associazione presieduta da Cesare Moreno, ed è diventato punto di aggregazione per diverse realtà del terzo settore sociale tra cui alcune della rete di SCINN. L’associazione Maestri di Strada, tra i partner del progetto, si è occupata della rigenerazione della palestra che era completamente inaccessibile: la pavimentazione era distrutta da allagamenti permanenti, i bagni e le docce ricoperte di una coltre di polvere mai rimossa in quaranta anni. È stato necessario riparare la copertura, per proteggerla dalle infiltrazioni della pioggia, e la pavimentazione che era ormai completamente sollevata. Con gli interventi sono tornati decoro e sicurezza con una pavimentazione antitrauma e i nuovi canestri. Spogliatoi e servizi igienici sono stati ristrutturati per essere a disposizione dei tanti che frequenteranno la palestra. A rendere più bello e interessante lo spazio sportivo di Ponticelli è la parete di arrampicata realizzata dall’associazione UISP Napoli, altro partner di SCINN, che sarà utilizzata per momenti di formazione per diversi giovani che potranno assicurarsi abilità e competenze utili anche nel mondo del lavoro. Bellezza e decoro sono tornati anche negli spazi aperti a ridosso della palestra dove sono intervenuti i volontari e gli attivisti delle associazioni TerradiConfine e Aste&Nodi, altri protagonisti della rete del progetto avviato nell’autunno del 2021 e nato nel corso della pandemia per pensare a come restituire momenti di socialità a giovani e famiglie insistendo sull’inclusione attraverso gli sport e le attività che coinvolgono anche persone con disabilità e di nazionalità diverse. Inoltre, la palestra e gli spazi riqualificati saranno messi a disposizione degli studenti della zona nelle cui scuole mancano spazi adeguati, spesso inagibili anche per problemi banali, e quindi sostanzialmente negati per l’attività motoria e sportiva.

La rete del SCINN – con capofila l’associazione NEA Napoli Europa Africa e partner le associazioni Nuova Polisportiva Ponticelli, Maestri di Strada, Arci Movie Napoli, AP Partenope Rugby, Aste&Nodi, UISP Napoli, Terra di Confine, il Comune di Napoli, gli istituti comprensivi Russo-Solimena e Marino Santa Rosa e l’istituto scolastico superiore Don Milani – ha animato i quartieri Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio con diverse attività sportive, corsi di formazione, laboratori nelle scuole e altre opportunità rivolte a giovani e famiglie di Napoli Est. Dal settembre 2022 saranno avviati altri corsi di attività sportive completamente gratuite che includono la visita sportiva e l’assicurazione per i partecipanti. Per informazioni e adesioni agli sport è possibile contattare il 327 17 15 898 (cellulare e WhatsApp) oppure scrivere una e-mail a progettoscinn@neaculture.it. Altri dettagli sono disponibili su Facebook e www.facebook.com/progettoscinn e Instagram www.instagram.com/scinnanapoliest.