Previsioni meteo 11 luglio 2022: temporali pomeridiani al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 luglio 2022: tempo in prevalenza stabile sull’Italia con l’anticiclone delle Azzorre. Isolati rovesci al Centro-Nord tra pomeriggio e sera

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia in questo inizio di settimana grazie all’anticiclone delle Azzorre che regala tempo stabile e caldo nella norma. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutte le nostre regioni, con possibilità di isolati rovesci di stampo pomeridiano sui rilievi alpini, al Nord e zone interne del Centro. Anche nella giornata odierna, inoltre, non avremo città da bollino rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo poche variazioni, con tempo in prevalenza stabile e possibilità di piogge sparse nel corso del pomeriggio sui rilievi e zone interne del Centro. Mercoledì è atteso il rapido passaggio di una perturbazione, mentre a seguire trova ulteriori conferme il ritorno dell’anticiclone africano, che riporterà il caldo su tutta la nostra Penisola. Il picco è atteso entro domenica prossima.

Intanto per oggi, lunedì 11 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio piogge e temporali in formazione su Alpi e Appennino, invariato altrove. In serata piogge sparse in arrivo su gran parte del Nord, più asciutto tra Piemonte e Liguria. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sul versante adriatico. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con locali piogge, soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sulle regioni adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o pochi nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Nord, minime e massime in lieve aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.