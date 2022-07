“Nessun dorma” su Rai 5 ricorda Claudio Chieffo

In prima serata su Rai 5 “Nessuna dorma” dedicato a Claudio Chieffo, grande cantautore scomparso nel 2007, con alle spalle quasi cinquant’anni di carriera

Alla scoperta di Claudio Chieffo, grande cantautore scomparso nel 2007 con alle spalle quasi cinquant’anni di carriera, 114 canzoni, 13 album e oltre tremila concerti in tutto il mondo: è il viaggio proposto da Massimo Bernardini e “Nessun Dorma”, in onda lunedì 11 luglio alle 21.15 in prima visione su Rai 5. I brani di Chieffo sono stati cantati da migliaia di persone, eppure il suo nome è rimasto nell’ombra, relegato ai margini del mercato musicale per via della sua appartenenza al mondo cattolico.

Ospiti della puntata, i cantautori Giua e Santoianni, il virtuoso dell’organetto Ambrogio Sparagna e il celebre comico e attore Gioele Dix, che nel dicembre 2021 si sono riuniti per cantare le canzoni di Claudio Chieffo in un album benefico insieme al gotha del mondo musicale italiano: da Luca Carboni – che a Nessun Dorma dedica un esclusivo videomessaggio – a Paolo Fresu, Giovanni Lindo Ferretti, Omar Pedrini, Davide Van De Sfroos, Giovanna Marini, Giorgio Conte e molti altri. Affiancano Massimo Bernardini e i suoi ospiti in questo omaggio il critico musicale Michele Monina e Benedetto Chieffo, ideatore e promotore del progetto benefico dedicato al padre.

Emerge, così, il ritratto laico e gioioso di un personaggio fuori dagli schemi, amico di Gaber e Guccini e nemico del consumismo e della superficialità. A coronare il ricordo del cantautore le esibizioni live di Giua con “Amare ancora” e di Santoianni con “Sulla collina”, accompagnate dagli archi dei fratelli Cavalazzi e dal pianoforte di Emanuele Sartoris.