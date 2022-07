La mostra “Jago. The exhibition” prorogata al 28 agosto

Proroga fino al 28 agosto la mostra “Jago. The exhibition” a Palazzo Bonaparte di Roma. Un’occasione unica per conoscere e poter apprezzare la genialità dell’artista

Visto il grande successo e a grande richiesta, proroga fino al 28 agosto la mostra Jago. The exhibition a Palazzo Bonaparte di Roma.

Un’occasione unica per conoscere e poter apprezzare la genialità di JAGO, documentata per la prima volta in una mostra che riunisce una serie di opere realizzate fino ad oggi, dai sassi di fiume scolpiti (da Memoria di Sé a Excalibur), fino alle sculture monumentali di più recente realizzazione (come Figlio Velato e Pietà), passando per creazioni meno recenti ma più direttamente mediatiche quali il ritratto di Papa Benedetto XVI (Habemus Hominem).

Pseudonimo di Jacopo Cardillo, classe 1987, Jago è scultore potente attento agli esempi della nostra tradizione e universalmente noto come “The Social Artist” per le innate capacità comunicative e il grande successo che riscuote sui social.

Sicuro talento nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione, Jago arriva direttamente al cuore del pubblico che lo ama, anzi lo adora. Paragonabile in tal senso a una rockstar, trasmette l’amore per l’arte ai giovani: le dirette streaming e le documentazioni foto e video – attraverso le quali coinvolge il suo pubblico sul web – raccontano il processo inventivo di ogni opera e il percorso condiviso consente una diretta partecipazione dei suoi followers al singolo passaggio esecutivo.

Nelle sue opere, utilizza anche elementi tragici in un costante gioco di rimandi, con una visione sempre tesa alle tematiche del presente, suscitando provocatoriamente negli spettatori riflessioni sullo status dei nostri tempi.

Curata da Maria Teresa Benedetti, l’esposizione JAGO. The Exhibition è prodotta e organizzata da Arthemisia con la collaborazione di Jago Art Studio.

L’evento è consigliato da Sky Arte.

Dal 4 luglio 2022 la mostra seguirà i seguenti orari:

Tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00

(la biglietteria chiude un’ora prima)