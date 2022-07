Kate Moss è la nuova direttrice creativa di Diet Coke

Diet Coke ha scelto Kate Mosse come nuova direttrice creativa: la modella assumerà il pieno controllo creativo del marchio

Kate Moss è stata nominata direttrice creativa di Diet Coke: l’annuncio è stato formalizzato da una fotografia nella quale la modella, in un primissimo piano con guanti rossi, accosta al viso una lattina nella campagna “Diet Coke Love What You Love”.

«Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Diet Coke – dice Kate Moss – Ho sentito subito vicina questa campagna poiché sono fermamente convinta che con fiducia e passione puoi realizzare i tuoi sogni più sfrenati. In qualità di direttore creativo, non vedo l’ora di ispirare i fan e celebrare in grande stile il 40° compleanno del marchio».

La quarantottenne modella assumerà il pieno controllo creativo del marchio e promette che vi porterà tutta la sua estetica e il suo stile unico: «In qualità di direttore creativo non vedo l’ora di ispirare i fan e celebrare in grande stile il 40° compleanno del marchio». Per Kate non è la prima volta che svolge il lavoro di direttore creativo avendo in precedenza già ricoperto questo ruolo per il marchio di bellezza giapponese Decorté.

La notizia segue i recenti gossip su Kate che avrebbe messo gli occhi su un altro riconoscimento per i suoi servizi come modella, l’OBE, cioè quella di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Si diceva che sperasse di lasciare il segno sulla Regina Elisabetta II con la sua partecipazione nelle celebrazioni per il giubileo di platino, unendosi ad altre icone degli anni Novanta come Naomi Campbell e Patsy Kensit su un autobus durante la parata. Secondo The Sun, Kate avrebbe tranquillamente detto agli amici che “adorerebbe assolutamente” ricevere il riconoscimento nel prossimo turno di onorificenze. E per raggiungerlo, la top model ha ampliato il suo impegno attuale in opere di beneficenza.