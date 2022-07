I Santarosa tornano con “I migliori sono tutti matti”

È in radio, già disponibile negli store e nelle piattaforme digitali, arriva il singolo inedito dei Santarosa “I Migliori Sono Tutti Matti” (Top Records)

Il nuovo singolo del gruppo è un elogio alla follia, perché, in una vita in cui la routine la fa da padrona, averne un pizzico, di follia, non guasta. Tutti ci chiediamo come sarebbe stato il mondo se qualche “matto” della storia o qualche scienziato “pazzo”, non avesse osato sognare, immaginare, sperimentare, ostinandosi a voler cambiare in meglio le cose?

I Santarosa con questo brano hanno deciso di divertirsi realizzando una canzone di facile ascolto, dal linguaggio semplice e senza troppi giri di parole. Lo hanno fatto anche interpretando un video che ha superato le 200mila visualizzazioni, ironico e solare, in cui sono in viaggio su una Chevrolet rossa degli anni Cinquanta, metafora della loro parte sognatrice e folle.

Qui il video: https://youtu.be/w_BbzfQk_w0

Dopo qualche anno di silenzio i Santarosa hanno deciso di imbracciare di nuovo i loro strumenti e riaccendere i loro amplificatori. Stanno preparando il tour estivo, che li vedrà attraversare tutta la Penisola, con un repertorio ricco di brani divenuti ormai dei classici, come “Souvenir”, che nel 1978 fu un successo grazie alla formula del medley, da loro inventata e poi molto imitata. Ci saranno canzoni come “Piano Piano”, “Torna Ritorna”, “Anni Migliori”, con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 1989 e ancora “Povero Amore”, “Io Senza Te”, vincitrice del Discomare e tante altre che saranno poi raccolte in un disco, proposte nelle loro versioni originali. Tra i brani più rappresentativi ricordiamo anche “Ora O Mai Piu”.

I Santarosa, gruppo formatosi nel 1976 in Toscana, la cui formazione attuale include oltre a due dei fondatori, Angelo Tedesco (tastiere-voce) e Pasquale Curcio (chitarre-voce-arrangiamenti) altri che si sono aggiunti nel corso degli anni, esprimendosi con le voci di Sara Mazzaccaro e Tiziana Galdieri, le chitarre e il basso di (RIFF) Raffaele Franco e la batteria di Franco Gregorio.

Il singolo è contenuto nella raccolta “I Migliori Sono Tutti Matto – Santarosa ieri, oggi e… domani”, già presente in tutti gli store e le piattaforme digitali.

