Sindrome di Cushing: conferme di efficacia per osilodrostat

Più del 50% dei pazienti con sindrome di Cushing in terapia con osilodrostat ha ottenuto la completa risoluzione delle manifestazioni fisiche entro 72 settimane, secondo i dati aggiornati del trial di fase III LINC-3 presentati al congresso dell’American Association of Clinical Endocrinology (AACE) 2022.

La sindrome di Cushing è causata da un’aumentata concentrazione di cortisolo prodotto dalle ghiandole surrenali, una condizione definita anche ipercortisolismo. Può essere una conseguenza dell’assunzione di corticosteroidi per trattare un disturbo come un tumore dell’ipofisi o delle ghiandole surrenali, o dipendere da un problema intrinseco a queste ultime o da un’eccessiva stimolazione da parte dell’ipofisi. Ha una prevalenza stimata intorno a 1/26.000 persone e colpisce 4-5 volte di più le donne rispetto agli uomini, salvo che nella fascia di età precedente alla pubertà, nella quale si osserva più spesso nei maschi. Si sviluppa più frequentemente tra i 25 e i 40 anni.

I soggetti affetti di solito sviluppano un eccesso di grasso lungo tutto il tronco e presentano un viso largo e rotondeggiante e una pelle sottile. Per diagnosticare la sindrome viene misurato il livello di cortisolo e vengono eseguiti altri esami.

Osilodrostat è un agente orale approvato dalla Fda nel marzo 2020 per gli adulti con sindrome di Cushing che non possono sottoporsi a un intervento chirurgico all’ipofisi o che hanno subito l’intervento chirurgico ma non hanno risolto la condizione. L’approvazione si è basata sui risultati degli studi LINC-3 e LINC-4, nei quali osilodrostat si è dimostrato in grado di normalizzare i livelli di cortisolo nel 53% dei pazienti, sulla base delle concentrazioni medie di cortisolo libero urinario (UFC) nelle 24 ore.

Disponibile in compresse rivestite con film da 1 mg, 5 mg e 10 mg, il farmaco agisce come un potente inibitore orale della 11-beta-idrossilasi, l’enzima coinvolto nell’ultima fase della sintesi del cortisolo. Osilodrostat viene assunto due volte al giorno, al mattino e alla sera.

Dati aggiornati del trial di fase III LINC-3

Lo studio ha coinvolto 137 pazienti adulti con sindrome di Cushing, per il 77,4% di sesso femminile. L’età mediana dei partecipanti era di 40 anni ed erano trascorsi circa 47 mesi dalla diagnosi iniziale. L’87,6% dei soggetti aveva subito un precedente intervento chirurgico all’ipofisi e il 16,1% una precedente irradiazione dell’ipofisi. Al basale, i livelli mediani e medi di UFC nelle 24 ore erano rispettivamente di 3,5 nmol e 7,3 nmol, sulla base di due o tre campioni di urina.

I partecipanti avevano un peso corporeo medio di 80 Kg, un indice di massa corporea (BMI) di 30 e una circonferenza della vita al basale di 41 cm.

Manifestazioni fisiche azzerate nella metà dei pazienti

Durante lo studio tutti questi parametri sono diminuiti, raggiungendo il nadir alla settimana 72: peso corporeo di 74,8 kg, BMI di 27 e circonferenza della vita di 37,8 cm.

I punteggi relativi all’obesità centrale, la manifestazione fisica più comune associata all’ipercortisolismo nella coorte di studio e la più frequentemente classificata come grave al basale, sono migliorati del 39,5% con il trattamento con osilodrostat.

Il farmaco ha consentito anche un miglioramento del 34,9% nell’atrofia muscolare prossimale alla settimana 72, insieme a un miglioramento del 34,4% nei punteggi dell’irsutismo.

Entro la settimana 72 quasi tutte le manifestazioni fisiche dell’ipercortisolismo hanno visto un miglioramento significativo, caratterizzato da oltre il 50% dei pazienti che hanno valutato come inesistenti:

Grasso dorsale: 50,6%

Obesità centrale: 30,6%

Tampone adiposo sopraclavicolare: 51,8%

Arrossamento del viso: 64,7%

Irsutismo nelle donne: 53,1%

Atrofia muscolare prossimale: 61,2%

Striature cutanee: 63,5%

Ecchimosi: 87,1%

La maggior parte di questi miglioramenti è stata di notevole entità subito dopo l’inizio del trattamento con osilodrostat.

Dopo stratificazione in base ai livelli di testosterone, i punteggi dell’irsutismo sono rimasti stabili o migliorati nella maggior parte dei pazienti che avevano livelli di testosterone normali o superiori alla norma. Più donne con livelli di testosterone normali nel tempo hanno ottenuto miglioramenti dell’irsutismo rispetto a quelle con livelli superiori al limite superiore della norma, che per lo più sono rimaste stabili.

Durante una fase iniziale di randomizzazione di 10 settimane, l’86% dei pazienti ha mantenuto la risposta completa al cortisolo se continuava ad assumere osilodrostat, rispetto solo al 29% di quanti sono passati al placebo.

Gli effetti collaterali più comuni riportati con il trattamento attivo includono insufficienza surrenalica, affaticamento, nausea, cefalea ed edema.

