A Roma un gruppo di cinghiali sulle strisce pedonali di fronte all’Idi

A Roma un gruppo di cinghiali attraversa sulle strisce pedonali per andare in ospedale. È successo all’Idi (Istituto dermopatico dell’Immacolata) di via dei Monti di Creta

I cinghiali a spasso per Roma oramai non sono più una novità, ma vederli attraversare sulle strisce pedonali per andare in ospedale non è sicuramente una cosa di tutti i giorni. La scena è stata immortalata in un video da un utente (condiviso su Twitter da Selvaggia Lucarelli), nel quale si vede un gruppo di dodici cinghiali che attraversa tranquillamente la strada per entrare nell’ospedale Idi (Istituto dermopatico dell’Immacolata) di via dei Monti di Creta, nei pressi di piazza San Pietro.

