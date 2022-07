Too Good To Go e Bolton Group insieme contro lo spreco alimentare

Bolton Group, attraverso i suoi marchi Rio Mare e Simmenthal, ha scelto di aderire al “Patto contro lo Spreco Alimentare” di Too Good To Go

Essere sostenibili è una scelta che passa anche dalle nostre tavole. Lo dimostrano le più recenti ricerche, secondo le quali il 68% dello spreco alimentare in Italia è generato direttamente nelle case dei consumatori finali[1]. Un dato che riporta la necessità di un’azione concreta, che parta dalle imprese e che coinvolga attivamente i dipendenti e i consumatori, per un’attività sinergica e in evoluzione. Ed è proprio a partire da questa consapevolezza che Bolton Group, attraverso i suoi marchi Rio Mare e Simmenthal, ha scelto di aderire al “Patto contro lo Spreco Alimentare” promosso da Too Good To Go.

In qualità di partner sottoscrivente del Patto, i marchi Rio Mare e Simmenthal parteciperanno attivamente al progetto Magic Box Dispensa, contribuendo con un invio mensile dei prodotti alimentari stoccati in magazzino e a rischio di obsolescenza. I consumatori possono trovarle presso gli esercenti locali che si sono messi a disposizione come pick up point di Too Good To Go. Queste Magic Box Dispensa conservano tutto il sapore e la qualità dei prodotti e diventano ancora più preziose proprio perché contribuiscono ad una battaglia importante e virtuosa.

Sostenibilità è anche condivisione. Ed è per questo che, in linea con la sottoscrizione del Patto, i due brand si impegnano ad aumentare la consapevolezza sulle tematiche relative allo spreco alimentare tra i propri dipendenti, attraverso la condivisione interna di strumenti di comunicazione creati da Too Good To Go e l’organizzazione di due webinar incentrati sulle buone pratiche che possono essere implementate a livello domestico. Importanti azioni “per un Pianeta senza sprechi”, che verranno accompagnate anche da attività di comunicazione di valore incentrata sul tema dello spreco di cibo e rivolta direttamente al cliente finale.

“La Business Unit Food di Bolton Group lavora con la piena consapevolezza del suo ruolo sociale e dell’impatto delle sue attività sull’ambiente e sulla comunità. La sostenibilità, infatti, è uno dei pilastri della nostra azienda, parte integrante del nostro modello di business e una missione che vogliamo perseguire al fianco di partner che condividono i nostri stessi valori e obiettivi” – ha dichiarato Luciano Pirovano, Global Sustainable Development Director Food di Bolton Group – “Come diciamo sempre, “Partnership is our Leadership”, perché possiamo intraprendere questo percorso di evoluzione con un approccio trasformativo solo unendo le forze con partner solidi che ci permettano di concretizzare il nostro commitment e generare valore condiviso a 360 gradi e lungo tutta la filiera.

Siamo, inoltre, convinti che per raggiungere risultati di impatto sia necessaria un’implementazione quotidiana di queste strategie di sostenibilità. Consci della nostra responsabilità nel guidare l’intero settore (e non solo) verso migliori standard di sostenibilità, insieme a Too Good To Go vogliamo sensibilizzare e ispirare i consumatori a effettuare scelte responsabili, promuovendo azioni volte a fornire una risposta concreta anche alla lotta contro gli sprechi. Guardiamo con fiducia al futuro, lavorando, come ci suggerisce il ‘Patto contro lo Spreco Alimentare’ cui abbiamo aderito, per un’azienda consapevole, un consumatore responsabile e una fabbrica contro lo spreco alimentare”.

[1] Fonte: Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea (dicembre 2021).