Le Another Sunny Date tornano con “Guardarsi”

Il duo pop Another Sunny Date torna con un nuovo singolo: “Guardarsi”. Il brano, disponibile sulle piattaforme digitali, parla di incomunicabilità

Il duo pop Another Sunny Date torna con un nuovo singolo: “Guardarsi”. Un brano che parla di incomunicabilità: dell’incapacità che spesso le persone incontrano quando cercano di guardarsi davvero, nel profondo.

Dal punto di vista delle compositrici, la frenesia del quotidiano fa perdere l’equilibrio emotivo, portando molto spesso a dare per scontato il partner o sé stessi. “Guardarsi” sottolinea l’importanza di non smarrire il proprio essere, che è visto come l’unica vera chiave per lasciare un segno di bellezza e positività nel mondo.

Another Sunny Date è un duo pop che nasce ufficialmente a Bali, terra natale di Manuela Tacconelli, cantante e compositrice della band. Germana Falcone è invece autrice dei testi e vocalist.

Manuela, cantante e compositrice, sin da piccola respira l’aria della musica alternativa, fonda diversi gruppi e inizia a scrivere musica elettronica. Germana, autrice dei testi, è invece appassionata di musica indie e scrive qualsiasi cosa sia possibile scrivere da che ne ha memoria.

Il duo, seppur di giovane fondazione, si basa su un rapporto decennale delle sue compositrici. Another Sunny Date nasce come detto a Bali, a seguito di un forte temporale a cui prepotentemente rispose il sole. Da qui il nome: come la metti, la metti, al termine di ogni giornata balinese, risplenderà sempre il sole.