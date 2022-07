Giuse The Lizia: le prossime date del “Lalalacrime in tour”

Dopo la release di LALALACRIME, suo secondo EP prodotto da Maciste Dischi (distribuito da Universal/Island) ed essersi esibito in occasione dei primi show estivi, Giuse The Lizia annuncia due nuove tappe che si aggiungono al suo tour dal calendario in continuo aggiornamento:

CALENDARIO PROSSIME DATE

16 luglio – Vicenza @ JAMROCK FESTIVAL

21 luglio – Cassano Magnago (VA) @ WOODOO FEST (nuova data)

11 agosto – Lamezia Terme (CZ) @ COLOR FEST

09 settembre – Genova @ GOA BOA

Audace, innovativo, ambizioso e terribilmente diretto, Giuse The Lizia affronta, insieme alla musica come compagna di viaggio, la montagna russa sentimentale che nasce dopo la rottura di una relazione.

Con LALALACRIME, Giuse decide di mettersi a nudo e racconta il proprio vissuto attraverso una musica sperimentale e melodie che rappresentano un mix di generi: nei sei brani presenti nell’EP si passa dal soft-rock all’indie-pop, con testi caratterizzati da giochi di parole e racconti di storie che appartengono a tutti noi. Un percorso che inizia con la malinconia tipica della fine di una storia per raggiungere la tappa finale della consapevolezza e dell’accettazione di dover andare avanti.

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 20 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. Inizia a suonare la chitarra all’età di 15 anni e alle superiori cantava in una cover band degli Strokes. A 17 anni inizia a scrivere canzoni mescolando rap e cantautorato. Nell’aprile del 2021 esce per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey.

Nel giugno 2021 esce “Serate Toste”, secondo singolo prodotto sempre da Mr Monkey. Il 5 novembre 2021 esce “Come minimo“, EP di esordio acclamato da pubblico e critica in cui fonde urban e itpop. Il 13 maggio 2022 esce il suo secondo EP “LALALACRIME”, preceduta dall’uscita dei singoli “Parole peggiori”, “Particelle” feat Laila Al Habash e “Il brutto del mondo” feat Memento. Giuse è un giovane cantautore all’avanguardia curioso e abile nell’utilizzo della parola, che racconta sé stesso attraverso storie che diventano canzoni.

La musica è diventata per lui una valvola di sfogo per trasformare le cicatrici di una vita imprevedibile e ricca di colpi di scena in racconti che vanno oltre la dimensione individuale, trasformandosi in progetti che parlano sempre al plurale.