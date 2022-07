Car-T: si interrompe la collaborazione tra Bayer e Atara

Bayer ha deciso di porre fine alla sua collaborazione con Atara Biotherapeutics, che era incentrata sullo sviluppo di terapie cellulari CAR-T di nuova generazione

Bayer ha deciso di porre fine alla sua collaborazione con Atara Biotherapeutics, che era incentrata sullo sviluppo di terapie cellulari CAR-T di nuova generazione dirette alla mesotelina. Tre mesi dopo che un decesso di un paziente trattato con questa terapia ha determinato la messa in pausa uno studio sul candidato principale, la casa farmaceutica tedesca ha deciso di tagliare i ponti con le due terapie cellulari CAR-T di Atara dirette alla mesotelina.

La decisione segue la “revisione strategica e la prioritizzazione a livello di asset della pipeline di Bayer, inclusa la terapia cellulare e genica”, secondo una dichiarazione rilasciata giovedì da Jakob Dupont, responsabile della ricerca e sviluppo di Atara. La notizia ha fatto calare le azioni di quasi il 13% negli scambi after-hours.

Sttipulata alla fine del 2020, la collaborazione era stata avviata poco dopo che Bayer aveva lanciato una piattaforma dedicata alla terapia cellulare e genica all’interno della sua divisione farmaceutica. Atara ha ricevuto un pagamento anticipato di 60 milioni di dollari nell’ambito dell’accordo e avrebbe potuto ottenere fino a ulteriori 610 milioni di dollari in milestone. L’accordo comprendeva il finanziamento e lo sviluppo del candidato immunoterapico a base di cellule T ATA3271 e di una versione autologa, chiamata ATA2271, per tumori ad alta espressione di mesotelina, come il mesotelioma pleurico maligno e il carcinoma polmonare non a piccole cellule.

All’epoca, Bayer aveva salutato l’accordo come un “elemento fondamentale” della sua nuova strategia di terapia cellulare e genica. Meno di 18 mesi dopo, Bayer sta abbandonando quell’elemento un tempo fondamentale della sua strategia.

Atara afferma che entrambi i composti incorporano un’armatura sotto forma di un costrutto PD-1 DNR per superare l’inibizione del checkpoint e un dominio costimolatorio 1XX sul recettore dell’antigene chimerico (CAR) per potenziare l’espansione e la persistenza delle cellule CAR-T. “Sulla base dei dati clinici e preclinici generati fino ad oggi, rimaniamo fiduciosi nel potenziale di ATA2271 e ATA3271 di rispondere alle esigenze dei pazienti nei tumori solidi e stiamo rivalutando la nostra strategia su come generare valore dai programmi in futuro”, ha dichiarato Dupont.

Una volta terminato ufficialmente l’accordo a settembre, i diritti e le licenze concessi a Bayer nell’ambito dell’accordo torneranno ad Atara, che avrà quindi il pieno controllo dello sviluppo clinico e della futura commercializzazione dei suoi programmi in tutto il mondo.

L’azienda intende continuare a sostenere lo studio di Fase I di ATA2271 nel mesotelioma pleurico maligno condotto dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK). A febbraio, l’MSK ha sospeso l’arruolamento di nuovi pazienti nello studio a seguito di un grave evento avverso fatale in un partecipante. Nella relazione sugli utili finanziari del primo trimestre di questo mese, Atara ha dichiarato che l’autopsia e altri dati sono ancora in fase di analisi da parte di MSK e che i partner prevedono di fornire un aggiornamento per ATA2271 nel secondo semestre.

Nel frattempo, l’amministratore delegato Pascal Touchon ha dichiarato che l’azienda intende “rivalutare la strategia per il nostro programma CAR-T per la mesotelina. Di conseguenza, rinvieremo la prevista presentazione del nuovo farmaco sperimentale per ATA3271 oltre il quarto trimestre del 2022”.

Ora Atara attende un’analisi intermedia per un’altra immunoterapia a cellule T, ATA188, che è in fase di sperimentazione nello studio di Fase II EMBOLD per la sclerosi multipla progressiva. Atara è inoltre in attesa di una decisione da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali in merito al deposito di tabelecleucel (tab-cel), un’immunoterapia allogenica a cellule T per la malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein-Barr.