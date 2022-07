Brad Pitt malato di prosopagnosia: non riconosce le persone

Brad Pitt soffre di prosopagnosia e non riconosce le persone. L’attore ha ammesso di avere questo disturbo percettivo

“Non riesco a riconoscere il volto delle persone“. A parlare è Brad Pitt, che in una lunga intervista a GQ si è aperto sulle sue condizioni di salute. L’attore ha raccontato di soffrire di prosopagnosia, un deficit percettivo che, in realtà, non gli è stato ancora diagnosticato. “Nessuno mi crede“, si è sfogato. La sua paura è quella di aver fatto la figura dell’uomo distaccato e superbo quando in passato ha ‘ignorato’ persone conosciute a causa del suo disturbo.

CHE COS’È LA PROSOPAGNOSIA, LA MALATTIA DI BRAD PITT

La prosopagnosia è un deficit percettivo a causa del quale il soggetto non riesce a riconoscere la fisionomia dei volti delle persone, anche se familiari. Nelle condizioni cliniche più gravi, è difficile anche riconoscere la propria immagine allo specchio. La prosopagnosia può essere congenita, ovvero l’agente lesivo ha agito nel momento dello sviluppo embrionale per cause sconosciute. Oppure può essere acquisita, ovvero compare nel corso della vita come conseguenza ad eventi traumatici a carico dell’area temporo-occipitale del cervello.

Al momento, spiega la Dire (www.dire.it), non esiste terapia per la prosopagnosia. I soggetti affetti da questo deficit si aiutano nel riconoscimento delle persone attraverso altri elementi percettivi, in particolare la voce.