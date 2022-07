A Santa Marinella il 10 luglio torna LibrialMare

Domenica 10 luglio a Santa Marinella torna LibrialMare, la mostra mercato di Piazza Civitavecchia con tanti autori e libri

Dopo il successo dell’edizione pilota a Santa Severa, il 1 maggio, SBS Comunicazione e Il Bagatto propongono nuovamente la kermesse letteraria sulla costa laziale. L’appuntamento è per domenica 10 luglio in Piazza Civitavecchia a Santa Marinella.

“Le emozioni raccolte a Santa Severa il 1 maggio sono state uno stimolo, se non un imperativo, a proporre nuovamente l’evento ” spiega Sheyla Bobba, promotore letterario con SBS Comunicazione. “Sono stati straordinari tutti gli autori che hanno partecipato, il pubblico così interessato è stato una conferma della bontà dell’iniziativa e la collaborazione con Il Bagatto e tutti gli espositori è stata veramente piacevole”.

Alessandro è il Deus ex machina delle mostre mercato della zona e di molte piazze romane. “A Santa Severa ci andiamo da 29 anni. A Marina di San Nicola, in piazza della Marina, da circa 5”, racconta. “Santa Marinella è una festa organizzata dal Comune e noi gestiamo il mercatino. Con Sheyla e SBS abbiamo deciso di dare vita a questa kermesse letteraria perché fare cultura è sempre uno dei nostri scopi e poi un buon libro al mare, è sempre un’ottima opportunità per arricchirsi in totale relax”.

Il ringraziamento comune, dal Bagatto e SBS Comunicazione, al Sindaco Pietro Tidei, all’Assessore al commercio Emanuele Minghella e alla Consigliera Maura Chegia.

In attesa della prossima tappa in provincia di Roma, il 13 agosto a Marina di San Nicola, diamo appuntamento a Piazza Civitavecchia, non lontano dal Castello Odescalchi di Santa Marinella. Il programma della giornata è già fitto, ma c’è ancora qualche spazio da destinare a talenti letterari emergenti. Per informazioni visitare il sito ufficiale di SBS Comunicazione – www.sbscomunicazione.it – o chiamare il +393456048479. Per info sull’esposizione della mostra mercato, invece, chiamare Alessandro +393389657690.

Il Programma delle presentazioni

Ore 18 Luisa Sisti con I giorni e l’amore (ED Kimerik).

Ore 19 Claudio Chiavari con Oltre il limite delle proprie possibilità (ED Porto Seguro).

Ore 20.30 Anna D’Auria con Mala Jin. Tulipani nel cemento (ED Albatros).

Nello stand, dalle 15.30 alle 23, sarà possibile incontrare anche Fiorella Mandaglio con Tra mito e Fantasia e Storie di Lupi moderni. Chiara Domeniconi con Come un chiodo nella carne, Diversamente amabile e Lacrime nere. Emanuela Del Zompo con La leggenda di Kaira e Grunda, l’angelo dalle ali rotte. Marco Paoli, con Il re della giostra.

Saranno a disposizione del pubblico anche i libri della collana SenzaBarcode di Andrea Barricelli, Laura Mancini, Alessandra Angelini, Marco Costantini, Flavio Tamiro.