Spika pubblica “Eyes on me”, il nuovo EP

Disponibile online sulle piattaforme digitali “Eyes on me”, il nuovo EP di Spika, rapper e producer palermitano classe 1999

Anticipato dalla title-track (pubblicata lo scorso 26 maggio), l’EP è frutto di un anno di lavoro ed è composto da 5 tracce senza featuring, con due produzioni musicali dello stesso Spika, una di Big Joe, una di 2P con Adma e un’altra di Nebbia. Inoltre, per affinare le sonorità, l’artista ha coinvolto anche due musicisti: un chitarrista sulla prima traccia, “Non perdere”, e un pianista su “Eyes on me”.

Pur essendo coetaneo di molti rapper della generazione esplosa nel 2016, Spika, come dimostra questo EP, preferisce il rap puro, contemporaneo ma morbido, con testi consapevoli e intimisti, atmosfere notturne e sfumature soul. Con il suo flow solido, in queste 5 canzoni Spika parla della sua quotidianità e della realtà che lo circonda inserendo in molti versi le sue riflessioni, le sue speranze e le sue disillusioni.

Così l’artista racconta la genesi di questo lavoro: “Eyes on me ha avuto un processo creativo lungo e lento. Prima avevo un approccio più diretto, scrivevo di getto ma, negli anni, ho capito che la musica ha bisogno di tempo, dunque per questi pezzi non ho voluto forzare la scrittura e in alcuni casi ho impiegato diversi giorni sia per scriverli sia per registrarli. Penso che si senta. La forza di Eyes on me è proprio questa: volevo fare un disco che potesse rimanere nel tempo, non la solita musica ‘fast’. Dunque è un lavoro che va ascoltato e capito: spero che la gente si abitui a nuove sonorità e nuove influenze che, con il tempo, sicuramente verranno apprezzate, e penso che Palermo sia capostipite in questo senso”.

Spika, nome d’arte di Francesco Quartararo, è un rapper e producer classe 1999 nato e cresciuto a Palermo nel quartiere periferico Croce Verde. Inizia a fare rap a 13 anni, mentre frequenta le scuole medie e ascolta, oltre ai big del rap italiano, anche rock, cantautorato e altri generi (abitudine che ha portato avanti fino a oggi). Si avvicina presto anche alla scuola hip hop della propria città, prendendo a modello alcuni artisti della generazione precedente alla sua come, per esempio, Johnny Marsiglia, Louis Dee e Big Joe, nomi con cui, grazie al suo talento, finirà anche per collaborare.

Dopo aver pubblicato, tra il 2016 e il 2017, un album e un mixtape autoprodotti, e aver proseguito realizzando vari singoli, nel 2021 si mette in gran luce in Cantera Machete, il format ideato dalla Machete crew e dedicato alla scoperta di nuovi talenti. Così diventa uno degli 8 artisti selezionati da Jack The Smoker e Charlie King Del Merch per partecipare al disco “Cantera Machete Vol.I”. Anche grazie a questo successo, decide di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla musica.