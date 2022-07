I Cosmetic online con il video di “Anni ’90”

E’ online sulle piattaforme digitali il video di “ANNI ’90”, focus track del nuovo album “Paura di Piacere” dei Cosmetic

E’ uscito “Paura di Piacere”, il nuovo album dei Cosmetic pubblicato in LP e CD per To Lose La Track e in limited edition cassette per Coypu Records con edizioni La Tempesta.

La band romagnola, ormai un culto e una garanzia in termini di indie-rock e shoegaze, ha smesso di guardarsi le scarpe per presentare il disco più pop ed estroverso della sua ormai ventennale carriera.

Anticipato nei mesi scorsi dai singoli “La Luce Accesa”, “Morsi” e “Riopetra”, “Paura di Piacere” è una raccolta di gemme emo e radiofoniche, che ormai nemmeno più la solita timidezza impedirà di far arrivare alle orecchie del grande pubblico.

Il video della focus track, “Anni ’90”, ora disponibile su YouTube, è stato girato da Valeria Bissanti e montato da Andrea Muccini aka Cucineremo Ciambelle ed è l’emblema del non farsi problemi, senza paranoie e in totale disincanto.

COSMETIC – BIOGRAFIA

Nati nei primi duemila nella profonda provincia romagnola, i Cosmetic hanno saputo plasmare un sound unico e in continua evoluzione, nel quale alt-rock e shoegaze si mescolano con linee pop e liriche in italiano.

Il gruppo ha all’attivo 6 album e svariati demo, con musicalità che spaziano dallo shoagaze più dolce e avvolgente, all’alt rock più incalzante e incazzato. Si fanno notare nel 2007 con il primo album, “Sursum Corda”, pubblicato da Tafuzzy Records e Cane Andaluso. Ma fino al 2015 è La Tempesta a farli conoscere in tutto lo stivale, rischiando anche di acquisire troppa notorietà con dischi come “Non siamo di qui” (2009) e “Conquiste” (2012). Gli ultimi due album, usciti per To Lose La Track, continuano ad esplorare questi territori, nei quali ormai si muovono con un suono e una scrittura che sono un vero e proprio trademark. Brani come “La linea si scrive da sola”, “Scranio” o “In faccia al mondo” hanno portato anche “Core” e “Plastergaze” in tour, in numerose playlist e nelle orecchie dei kids di mezzo mondo. Con la dipartita di Mone alla batteria, la formazione di “Paura di Piacere”, il nuovo album, è ora consolidata dal 2019 con Carl alla batteria, Alice al basso e voce, Straccia pienamente padrone di chitarra e synth (e co-autore della maggior parte dei nuovi brani) e il padre fondatore Bart saldamente al comando di un combo che con più di 350 concerti non si è mai risparmiato sui palchi ad ogni latitudine!