“Un’infinita fame d’amore”: Roma omaggia Pasolini

Si terrà fino al 15 luglio presso Spazio Diamante e Spazio Impero, Un’Infinita fame d’amore, progetto omaggio a Pier Paolo Pasolini per la direzione artistica di Lorenzo Gioielli promosso dall’Associazione Teatrale Culturale Saltimbanco. L’iniziativa si snoderà presso lo Spazio Impero che ospiterà la fase del Laboratorio intensivo gratuito con ragazzi dai 15 ai 20 anni dal 4 al 13 luglio condotto dalla compagnia Bartolini/Baronio. Seconda location del progetto sarà lo Spazio Diamante, ad ospitare tutti gli altri appuntamenti in programma. L’idea di promuovere un progetto su Pasolini nel V Municipio è volta a riflettere su come i ragazzi di oggi vivono il loro territorio e su come possono trovare un nuovo sguardo cercando dentro sé stessi, scoprendo un altrove dentro le opere di Pasolini: creazione, accoglienza, inclusione attraverso l’arte, l’apertura di spazi di dialogo in cui scoprire il senso profondo della relazione con sé stessi e gli altri e allo stesso tempo sostenere i disagi del singolo e della collettività. Lo Spazio Impero, ospiterà la fase del Laboratorio intensivo gratuito con ragazzi dai 15 ai 20 anni dal 4 al 13 luglio condotto dalla compagnia Bartolini/Baronio. Lo Spazio Diamante, ospiterà tutti gli altri appuntamenti in programma divenendo, per la sua storia e il suo ruolo territoriale, la localizzazione prevalente dello svolgimento del progetto. Spazio Diamante ospiterà, nel pomeriggio del 13 luglio, la conferenza con ingresso gratuito con proiezione del documentario “Cinema in forma di mito – Miti e mitologie in Pasolini” di Mario Bianchi, presente in sala. Con la proiezione del documentario si compie un viaggio nella sua arte profetica percorrendo le mitologie che hanno costruito la poetica di Pasolini e tributando un omaggio personalissimo ad uno degli intellettuali più significativi del 900. In serata la restituzione finale del laboratorio con gli adolescenti. Il 14 luglio alle ore 21.00 sarà la volta del “RedReading#1 NOTTURNI PASOLINI – Un concerto” della compagnia Bartolini/Baronio, con la partecipazione di ospiti provenienti dal mondo dell’associazionismo rivolto al sociale del territorio del Municipio V. Attraverso una costruzione drammaturgica e sonora intorno ad un testo, restituito in lettura e tradotto musicalmente, si crea il dialogo con gli ospiti invitati ad aprire sguardi e orizzonti di pensiero sugli argomenti e sulle suggestioni create dal RedReading#1. Infine, il 15 luglio lo spettacolo “Se il cuore non mi tiene”, liberamente tratto dalle opere, dal sentire e dal corpo di Pier Paolo Pasolini. Spettacolo scritto e interpretato dagli Attori dell’Accademia Stap Brancaccio. Lo spettacolo inizia dove tutto finisce: la vita di Pier Paolo Pasolini viene stroncata in un luogo dell’estrema periferia romana, a Ostia. Ed è proprio della sua contraddittoria e altissima eresia che le giovani e i giovani artisti parlano, durante la messa in scena, di quello che Pasolini probabilmente era, “una forza del passato” come egli stesso si definiva, di quello che loro hanno compreso del poeta, della possibilità di raccontare e raccontarsi attraverso lui. Una riflessione sulla nostalgia di Pasolini, che le giovani generazioni in particolare, ma tutti noi, inconsciamente o consapevolmente nutriamo, senza averlo mai conosciuto.

L’iniziativa è voluta dall’Associazione Teatrale Culturale Saltimbanco che da sei anni opera sul territorio del Municipio V che comprende il quartiere Prenestino/Pigneto con la struttura Spazio Diamante, e il quartiere Torpignattara con la struttura Spazio Impero.

Programma giornaliero

Laboratorio intensivo gratuito con ragazzi dai 15 ai 20 anni

4- 8 luglio 2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Spazio Impero via di Acqua Bullicante, 133

11 – 13 luglio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Spazio Diamante Municipio V

Conduzione laboratorio: Compagnia Bartolini/Baronio

13 luglio 2022 – ingresso gratuito

ore 17,30 “Cinema in forma di mito” di Mario Bianchi presso lo Spazio Diamante – Sala White Via Prenestina, 230/B Municipio V

RELATORI: Mario Bianchi critico teatrale; Lorenzo Gioielli scrittore, regista, attore, Cesare Catà filosofo, Mario Colamarino circolo Mario Mieli

ore 21,00 “Restituzione al pubblico del laboratorio per adolescenti condotto dalla compagnia Bartolini/Baronio” presso Spazio Diamante – Sala Black Via Prenestina 230/B Municipio V

14 luglio 2022 ore 21.00

“RedReading#1 NOTTURNO PASOLINI – Un concerto – Compagnia Bartolini/Baronio

Spazio Diamante – Sala Black; Via Prenestina 230/B Municipio V

OSPITI Associazioni culturali e sociali del territorio.

15 luglio 2022 ore 21,00

“Se il cuore non mi tiene” scritto e interpretato dagli Attori dell’Accademia Stap Brancaccio – Dramaturg Lorenzo Gioielli – Regia Virginia Franchi – Regia Video Marco D’Amelio

Spazio Diamante – Sala Black; Via Prenestina 230/8 Municipio V

Info e prenotazioni: stap@teatrobrancaccio.it tel. 06.87671757

Spazio Diamante via prenestina 230 Roma

Spazio Impero Via di Acqua Bullicante1 33 Roma