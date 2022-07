Roberta Cassarino online con “Baltico”

“Baltico” è il nuovo singolo della giovane cantante siciliana Roberta Cassarino, prodotto da Estrus Music e Manuel Impoco

Esce “Baltico”, il nuovo singolo della giovane cantante siciliana Roberta Cassarino, prodotto da Fabiana Fatuzzo ( Estrus Music ) e Manuel Impoco.

“Non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine. Non sempre la colpa è di uno dei due. Siamo quello che proviamo: razionalità, istinto, rabbia. Sappiamo amare e farci del male. Siamo il mare.”

“Baltico” è la visione di un certo tipo di relazioni, probabilmente quelle meno raccontate. Non gira intorno al tema della fine ma si rifà a ciò che accade prima: giorni, settimane, forse mesi, in cui il sentimento va spegnendosi gradualmente da entrambe le parti. Non c’è né rabbia né rancore, ma una semplice forma di accettazione di un qualcosa che non può più tornare ad essere ciò che è stato.

“L’idea di questo brano non è nata da un’esperienza prettamente personale ma da un pensiero che spesso abbiamo vedendo tante coppie apparentemente felici : dietro qualsiasi cosa bella c’è sempre un percorso complesso.

Noi esseri umani siamo bravi a non far capire, a camuffare dolori o sofferenze dietro un sorriso, un semplice “sì sto bene, va tutto alla grande”, ma non sempre funziona, anzi, non fa altro che alimentare il problema.

L’idea del titolo è nata dalle prime parole del ritornello in cui la coppia si spegne, metaforicamente, dall’alto e non piomba a picco sul cemento; plana giù verso il Baltico, famoso per essere uno dei mari più freddi al mondo. Ecco perchè non si parla di una fine improvvisa ma di un percorso lento e logorante” dicono gli autori del brano, Emanuele e Giuseppe Senia.

BIO

Roberta Cassarino, 19 anni, è nata in Sicilia a Comiso (RG). Inizia a cantare all’età di 4 anni. Le sue prime parole sono state canzoni. Partecipa allo “Zecchino d’Oro” nel 2008 all’età di 5 anni, con la canzone “Tito e Tato”. Due anni più tardi, nel 2010, prende parte alla 2° edizione di “Io Canto”, esibendosi con un gruppo formato da 8 bambine: le “7×8”. Nel 2016 inizia a prendere lezioni di canto dal maestro Paolo Li Rosi, nella scuola di canto “Musica e Oltre”. Durante la quarantena inizia a scrivere, anche se già lo faceva da tempo, annotando su un quaderno qualsiasi pensiero che le passasse per la testa senza mai concretizzarlo in una canzone. Il 14 Luglio 2020 esce “Come Mai”, il suo primo singolo. L’1 Aprile 2022, a distanza di due anni, è la volta di “Bambina”, influenzato da sonorità trap/pop. Attualmente è al lavoro sui suoi progetti affiancata da “Estrus Music” (Fabiana Fatuzzo, Giuseppe Senia, Emanuele Senia), team di producer siciliani. Oggi Roberta vive a Roma e studia canto pop al “Saint Louis college of Music”.