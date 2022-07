Con OBS smartworking e videoconferenze senza pensieri

Arriva una guida agile e accessibile a tutti dedicata a OBS Studio e Streamlabs: due software gratuiti fra i più utili per riunioni da remoto, streaming, gameplay e lezioni online

Gestire riunioni online è ormai una pratica necessaria in molti ambiti lavorativi, ma può creare ansia e difficoltà in chi non possiede competenze tecniche adeguate. In soccorso anche degli utenti meno esperti arriva il nuovo libro di Beppe Bornaghi, già autore di volumi di successo dedicati ai software Finale, Studio One, Notion e alla Didattica musicale a distanza. Docente di tecnologie musicali, Bornaghi questa volta ha messo a punto una guida operativa, pratica, completa e accessibile a tutti, che spiega passo dopo passo come realizzare dirette e registrazioni da condividere online con OBS Studio e OBS Streamlabs.

Il volume si intitola Videoconferenze, meeting, streaming, gameplay e lezioni online con OBS Studio e OBS Streamlabs (Open Broadcaster Software), è pubblicato da Edizioni Curci nella collana Curci Audio Pro, ed è dedicato a quelli che sono considerati tra i software i più potenti e versatili per l’uso personale, professionale e didattico.

La piattaforma OBS è infatti pensata per il broadcasting, perfetta per lo streaming o come strumento di recording, è usata per gameplay, per lezioni individuali o collettive, per presentazioni aziendali o meeting a distanza (attraverso la piena integrazione con software come Skype o Zoom) e può dunque affiancare tutti i programmi comunemente usati e ottimizzare l’efficacia dello smartworking.

La guida è divisa in due sezioni dedicate rispettivamente a OBS Studio e OBS Streamlabs. I due software hanno molti punti in comune; per questo motivo alcuni argomenti sono trattati solo nella prima sezione e non replicati inutilmente. Un indice visivo iniziale aiuta, come in un prontuario, a trovare le pagine più importanti della guida, la cui consultazione completa permette invece un approccio più approfondito. Gli argomenti sono presentati in modo schematico attraverso l’esposizione delle procedure. Moltissimi screenshot permettono di ritrovare facilmente sul proprio monitor quanto descritto.

La guida è destinata al professionista, allo studente, al docente ma anche al semplice appassionato di tecnologie streaming che desidera capire in modo pratico e veloce come trarre il meglio da questi software.

Il volume è disponibile in versione cartacea e digitale ed è corredato da mini video tutorial sugli argomenti trattati, disponibili come contenuti digitali con accesso riservato.

Info: Scheda_libro

Beppe Bornaghi è compositore, pianista, arrangiatore e docente di tecnologie musicali. Attualmente insegna tecnologie musicali presso il Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo, presso il CPM Music Institute di Milano e presso l’IITM di Roma e presso Musiclab Studio di Torino. Responsabile Nazionale di Midimusic Educational e di Finale Italia ha tenuto corsi e masterclass di tecnologie musicali per allievi e docenti nelle più importanti scuole musicali di tutto il territorio nazionale tra le quali SAE (Milano), CTRL Room (Napoli), St. Louis Music Academy (Roma), Facoltà di Musicologia (Cremona), Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia.

Dello stesso autore sono disponibili:

ü Finale. La guida operativa

ü Notion. Guida operativa

ü Studio One. Guida operativa

ü Didattica musicale a distanza. Manuale di sopravvivenza

Info: minisito