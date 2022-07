“Storie della Tv” su Rai Storia omaggia Raffaelle Carrà

“Storie della Tv”, il programma di Rai Cultura con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso, propone un viaggio nella carriera di Raffaella Carrà

La vita di una grande figura del piccolo schermo scomparsa lo scorso anno, declinata nelle varie fasi della sua carriera televisiva: cantante, ballerina, autrice, conduttrice, talent scout. In due parole, Raffaella Carrà. “Storie della Tv”, il programma di Rai Cultura con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso, in onda mercoledì 6 luglio alle 21.10 su Rai Storia, propone un viaggio nella carriera della regina della tv e nelle emozioni che ha regalato agli italiani in 60 anni di carriera.

Il ricordo della Carrà è affidato anche a “Raffaella in bianco e nero: le Canzonissime”, in onda alle 13.00, secondo capitolo della sua biografia. Premiata subito da alti indici di gradimento, viene scelta come soubrette per la Canzonissima 1970/71, a fianco di Corrado, impostando subito un nuovo modello femminile nella Tv. La coppia viene richiamata per l’edizione 1971/72, quella del “Tuca tuca”. Per Raffaella Carrà si apre una carriera senza precedenti nello spettacolo italiano, conquistando le classifiche discografiche e la platea televisiva.

Alle 19.30, infine, “A raccontare finisce Lei: le interviste Rai di Raffaella Carrà”, un’antologia delle sue interviste a Enzo Biagi (2000), Bruno Vespa (2004), Vincenzo Mollica (2007) e Fabio Fazio (2013 e 2019).