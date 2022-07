Slip mestruali REPEAT sostenibili e convenienti: ecco come funzionano

Gli slip mestruali REPEAT sono l’alternativa conveniente e sostenibile per i giorni del ciclo: sono lavabili, riutilizzabili e pensati per durare fino a 5 anni

Lavabili, ecosostenibili e convenienti. REPEAT sono gli slip mestruali inclusivi, di origine francese, pensati per i giorni di ciclo ma perfetti da indossare sempre.

Perdite imbarazzanti, nottate stressanti e sensazioni di disagio saranno solo un brutto ricordo. Gli slip assorbenti Repeat sono pensati per donare comfort a chi li indossa: assorbono il flusso, dal più leggero al più abbondante, sostituendo completamente i tamponi usa e getta, ma sono comodi e vestono perfettamente come normalissime mutandine.

Fuori casa, per fare sport, in viaggio

Creati per semplificare la vita a chi ha le mestruazioni, in collaborazione con la community di clienti, questi slip offrono un’assorbenza fino a 12 ore a chi li indossa, di giorno come di notte.

Ma come funzionano?

Il primo strato in cotone assorbe l’umidità e mantiene le mutandine asciutte e fresche. Il secondo strato, in fibra di bambù, è super assorbente e può trattenere liquidi fino a 4 volte un normale assorbente. L’ultimo strato è in tessuto TPU, impermeabile e traspirante che impedisce le perdite. Perfetti per chi passa molte ore fuori casa gli slip Repeat sono consigliati da indossare anche durante le attività sportive, per vivere l’experience in tutta libertà. La loro versatilità li rende inoltre l’alleato perfetto da mettere in valigia per viaggiare.

Sostenibili, convenienti

Realizzati in materiali naturali, studiati per integrare o sostituire i classici assorbenti usa e getta, gli slip mestruali REPEAT sono l’alternativa conveniente e sostenibile per i giorni del ciclo. Tutti i tessuti che compongono le mutandine REPEAT sono privi di nanoparticelle d’argento e sono certificati OEKO-TEX® Standard 100- un’etichetta europea indipendente che garantisce che il prodotto sia privo di sostanze chimiche per il corpo e l’ambiente.

Grazie alla scelta di materiali traspiranti e dalle caratteristiche antibatteriche naturali e antiodore, come cotone, spandex e bambù, queste mutandine risultano sempre fresche e asciutte.

Lavabili, riutilizzabili e pensati per durare fino a 5 anni – come i classici capi di biancheria intima – questi slip da ciclo possono consentire di risparmiare anche cifre importanti se utilizzati in alternativa ai classici tamponi, interni o esterni. Tre volte meno cari rispetto al mercato attuale, sono quindi adatti a tutti i portafogli: dalla preadolescenza alla pre-menopausa. Il brand francese fa un discorso inclusivo perché non solo le donne hanno le mestruazioni. Donne, persone transgender, persone non binarie, no-gender e qualsiasi altro orientamento di genere costituisce la comunità di Repeaters. Inoltre queste mutandine sono facilmente lavabili: sciacquate in acqua fredda possono essere lavate in lavatrice a 30°C oppure a mano, ma senza l’utilizzo di ammorbidenti, per poi essere lasciate ad asciugare all’aria.