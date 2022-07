Previsioni meteo 6 luglio 2022: il caldo resiste solo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 luglio 2022: temperature in calo al Nord e al Centro, domani arrivano anche piogge e temporali

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo settimane di caldo intenso. Il cedimento dell’anticiclone di origine africana che ci tiene compagnia ormai da diversi giorni determina infatti in queste ore un sensibile abbassamento delle temperature al Nord e al Centro. Nella giornata di oggi farà dunque meno caldo su queste zone della nostra Penisola, nelle quali avremo cieli in prevalenza sereni ad esclusione di temporali sull’arco alpino. Farà ancora caldo invece al Sud, dove non mancheranno le città da bollino rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani una perturbazione di origine atlantica porterà piogge e temporali dapprima al Nord e poi anche sulle regioni del Centro. A seguire, il prossimo weekend vedrà la fine del grande caldo anche al Sud mentre sul resto della Penisola le temperature saranno più gradevoli rispetto a quelle registrate nelle ultime settimane. I cieli rimarranno in prevalenza sereni, anche se saranno possibili temporali di stampo pomeridiano.

Intanto per oggi, mercoledì 6 luglio 2022, al Nord Italia al mattino qualche addensamento in Pianura Padana con possibili piogge isolate in Emilia, per lo più soleggiato altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Alpi e Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori, più asciutto in Romagna. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo sulle zone interne, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni in Appennino. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana bel tempo al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabili in aumento nelle zone interne con piogge sparse e temporali, soleggiato sui settori costieri. In serata torna la stabilità su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio locali addensamenti sui settori interni Peninsulari con possibilità di isolati fenomeni specie sull’Appennino molisano, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria tempo stabile nella giornata con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo possibili isolati fenomeni pomeridiani sui rilievi settentrionali della regione. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime stabili e massime in calo, più sensibile al Nord e al Centro.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.