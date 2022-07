Kylian Mbappé entra nel mondo dei fantasport con NFT di Sorare . L’attaccante del Paris Saint-Germain diventa investitore, partner per l’impatto sociale e ambassador

Kylian Mbappé entra in Sorare, il gioco di fantasport con gli NFT che ha nel suo board e fra i suoi investitori numerosi atleti di fama mondiale. L’attaccante del Paris Saint-Germain entrerà a far parte dell’azienda come investitore, partner per l’impatto sociale e ambassador della startup. Vincitore della Coppa del Mondo e giocatore della nazionale francese, Mbappé è considerato uno dei più grandi talenti del calcio internazionale, nonché un imprenditore, investitore e filantropo di successo. L’attaccante sceglie Sorare per muovere i primi passi nello spazio del Web3.

Sorare unisce la collezionabilità degli NFT con i fantasport – non solo calcio, da poco infatti ha fatto il suo ingresso in piattaforma il baseball – per avvicinare i fan al gioco che amano. Da quando è stata fondata nel 2018, l’azienda ha registrato un’incredibile domanda e un’ipercrescita, raggiungendo oltre 2 milioni di utenti in tutto il mondo con 250 organizzazioni sportive partner, tra cui LaLiga, Bundesliga e Major League Baseball (MLB), la più antica lega di baseball americana.

La partnership fra Mbappé e Sorare è un progetto a lungo termine che realizzerà una serie di obiettivi condivisi fra il giocatore e la startup per accedere alla nuova era del tifo dentro e fuori dal campo e accelerare un cambiamento positivo in termini di inclusività e digitalizzazione nella comunità sportiva globale. La collaborazione, inoltre, vedrà Sorare sostenere l’impresa filantropica di Kylian Mbappé, Inspired By KM (IBKM) per aiutare i giovani svantaggiati a conoscere e sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia Web3.

Sorare, infatti, fornirà formazione, conferenze, attrezzature e un diploma speciale per i ragazzi con cui IBKM lavora. La startup, poi, metterà all’asta anche una carta digitale unica di Mbappé e tutto il ricavato andrà in beneficenza.

Kylian Mbappé inoltre entrerà per la prima volta nel mondo dei fantasport con NFT della piattaforma diventando un investitore di Sorare e unendosi ad altri atleti iconici come Serena Willliams, Gerard Piqué e Rio Ferdinand.

“Fuori dal campo, la cosa più importante per me è aiutare i giovani – che potrebbero non avere accesso ad opportunità che magari altri hanno – come quella di realizzarsi e raggiungere i loro sogni e far emergere il loro potenziale. Sono consapevole che le nuove tecnologie presentano enormi opportunità, per questo ho voluto collaborare con un marchio tecnologico ambizioso e globale in sintonia con i giovani di cui vogliamo sostenere i sogni. Sorare era la soluzione perfetta e sono stato oltremodo ispirato da Nicolas e dall’entusiasmo della squadra per il calcio, i tifosi e la costruzione di un mondo migliore e più inclusivo. Non vedo l’ora di iniziare questa partnership e cominciare a generare impatto come primo calciatore-ambassador” ha detto Kylian Mbappé.

“Kylian Mbappé è uno degli atleti più talentuosi, celebrati e riconosciuti del mondo sportivo. È una vera icona del calcio e sarà innegabilmente una delle figure più importanti di questo sport negli anni a venire. E come Sorare ha un’ambizione illimitata, si muove velocemente dentro e fuori dal campo, ha una portata davvero globale e si impegna a mettere in atto un cambiamento positivo nel mondo”, ha affermato Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare . “Siamo entusiasti che Kylian si unisca a Sorare nel nostro viaggio per connettere milioni di appassionati di sport in tutto il mondo con i loro atleti preferiti in modi nuovi e innovativi”.

Kylian Mbappé si unisce a Sorare durante un periodo di grande espansione e crescita organica per la piattaforma, che ha recentemente chiuso la sua prima partnership di campionato al di fuori del calcio con la Major League Baseball. L’ingresso di Kylian Mbappé come investitore e ambassador segue la nomina della star del tennis Serena Williams entrata nella società di fantasport come consulente del consiglio di amministrazione e arriva dopo la chiusura nel 2021 di un round di finanziamento di Serie B da 680 milioni di dollari, un vero record europeo. Collaborando con una delle stelle del calcio più iconiche e influenti del mondo, Sorare oggi può continuare a realizzare la sua ambizione di affermarsi come la principale offerta di nuova generazione negli sport in tutto il mondo.

SU KYLIAN MBAPPÉ

Kylian Mbappé è nato a Parigi, in Francia, nel 1998. Dopo una carriera giovanile al Brondy, Mbappé si è trasferito all’AS Monaco e poi al Paris Saint-Germain, dove ha vinto quattro scudetti ed è il secondo miglior marcatore del club nella storia. Ha fatto il suo debutto da senior per la Francia nel 2017 e un anno dopo è diventato il più giovane giocatore francese ad aver mai segnato in una Coppa del Mondo, vincendo il torneo. Al di fuori del calcio, Mbappé è un investitore e filantropo, ha fondato il suo ente di beneficenza, Inspired by KM (IBKM). Puoi saperne di più su Kylian e IBKM qui.

SU SORARE

Fondata nel 2018, Sorare è stata creata da appassionati di sport per gli appassionati di sport. La startup sta trasformando il fandom sportivo online e offre alla sua community un nuovo modo per connettersi ai club e ai giocatori che amano. Con sede a Parigi e New York, Sorare è finanziata da un team di livello mondiale che include Benchmark, Accel, Softbank e i business angel Serena Williams, Kylian Mbappé e Rio Ferdinand. Vedi tutti i club con licenza su Sorare qui. Le squadre di SerieA già su Sorare sono: Milan, Inter, Sampdoria, Genoa, Bologna, Cagliari, Spezia, Udinese, Juventus, Lazio, Roma, Monza,

Come funziona il gioco di Sorare:

Su Sorare gli utenti, chiamati Dirigenti, creano formazioni composte da 5 giocatori: un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un altro esterno. Gli allenatori possono schierare queste formazioni in diversi tornei, ogni torneo ha i propri requisiti di accesso come l’età dei giocatori o la regione in cui gioca il club. In base alle prestazioni dei giocatori nelle partite reali, tutte le formazioni iscritte possono sfidarsi l’una contro l’altra per comporre una classifica. Più è alta la posizione di un Manager in una classifica, migliori saranno i premi che vincerà. Le carte dei giocatori sono disponibili con differenti indici di scarsità: ogni giocatore di football ha per ogni stagione 1000 Limited, 100 Rare, 10 Super Rare e una sola carta Unique. I manager competono l’uno contro l’altro per primeggiare su Sorare.