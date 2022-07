Su Rai 2 torna “Dalla strada al palco” con Nek

In prima serata su Rai 2 “Dalla strada al palco” con Nek. “Passanti importanti” della seconda puntata: Tosca D’Aquino e Paolo Conticini

Secondo appuntamento con “Dalla strada al palco”, martedì 5 luglio in prima serata su Rai 2, lo show condotto da Nek che offre agli artisti di strada la possibilità di raccontarsi ed esibirsi sulla più grande piazza d’Italia, il palco di RAI 2. Tosca D’Aquino e Paolo Conticini sono i “passanti importanti” di questa puntata, che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle migliori esibizioni della serata per decretare i cinque finalisti che parteciperanno alla finale di martedì 19 luglio.

Alle esibizioni si alternano le storie appassionanti e le scelte di vita di artisti e artiste che hanno scelto le piazze e le strade d’Italia per vivere il loro sogno, per un grande racconto del talento e dell’arte in tutte le sue sfaccettature, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria fino a performance innovative capaci di stupire ed emozionare per la loro originalità.

I cinque finalisti di puntata si aggiungeranno a quelli della scorsa settimana: il “pianista della pace” Davide Martello, la marionettista Alina Mertic, la coppia di musicisti Davide e Jonnie, il percussionista Dario Rossi, la cantante Alessia Fabiano. Saranno in totale quindici a contendersi il premio e lo scettro di miglior artista di strada d’Italia nell’emozionante puntata finale.

“Dalla strada al palco” è un programma nato da un’idea di Carlo Conti e scritto con Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli e con Luca Pellegrino. Prodotto da Rai in collaborazione con Stand by me, a cura di Francesco Sturlese, con la direzione musicale di Enrico Melozzi. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Alessandra Lera. La regia è di Sergio Colabona.