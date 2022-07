Moda uomini: Malo propone capi in lino biologico e naturale

Lino, must-have estivo nell’armadio del gentleman: i capi firmati Malo sono prodotti con un tessuto biologico e naturale

Malo non è solo cashmere. L’attenzione nella scelta delle materie prime ha reso il brand una vera eccellenza, come nel caso del lino per i capi estivi. Il lino scelto da Malo infatti è fine, leggero, elegante e confortevole, bello alla vista e al tatto, prodotto con filati di elevata qualità e di assoluto pregio. La fibra ricavata dalla lavorazione della pianta di lino ha lunghezze diverse. Malo seleziona esclusivamente quelle più lunghe, poiché permettono la lavorazione di tessuti più pregiati.

L’attenzione di Malo non riguarda solo l’eccellenza ma anche scelte etiche. Il lino utilizzato da Malo infatti è naturale e biologico, ovvero un tessuto che viene ricavato dalla pianta di lino derivante da un’agricoltura senza l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi chimici.

Malo per il gentlemen sofisticato, sia in città che in vacanza propone: completo giacca e pantalone verde militare, camicia con collo alla coreana in blu e color corda, bermuda beige, giacca e pantalone blu, tutti in pregiato lino, biologico e naturale.

Capace di donare un’allure chic a chi lo indossa, il lino è una fibra antica, naturale, fresca, luminosa e resistente all’usura. Un tessuto perfetto per la stagione estiva in quanto termoregolatore, ipoallergenico e igroscopico, cioè tende ad assorbire e rilasciare molto bene l’umidità.

Shop online: malo.it