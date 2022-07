Fuori il nuovo singolo di Gloria Trapani

Fuori in digitale il nuovo singolo di Gloria Trapani intitolato “Good Morning” che esce per l’etichetta Filibusta Records

Si intitola “Good Morning” il nuovo singolo di Gloria Trapani in uscita per l’etichetta Filibusta Records. Dopo “Life si there and everywhere” il suo ultimo disco uscito nel 2018, continua il viaggio musicale della cantautrice di Gaeta. Il brano concepito nei testi e nelle musiche durante il lockdown con un intimo solo in piano e voce è stato poi ampliato negli arrangiamenti della stessa cantante includendo archi, fiati e batteria, approfondendo un sound già sperimentato nel disco precedente e nei live. Good Morning descrive gli attimi del risveglio, non solo fisico ma anche spirituale, in cui riconosciamo quanto sia essenziale sentirsi vivi e in contatto con tutto ciò che ci circonda, la Natura che ci accoglie e alla quale dovremmo restituire rispetto e cura. È un invito alla vita e ogni giorno è prezioso per concretizzare e accrescere questa connessione. Così alla dimensione intima e introspettiva dei momenti in solo si unisce quella collettiva con gli archi i fiati e la batteria a sottolineare il bisogno di connessione con gli altri.

Con Gloria alla voce agli arrangiamenti e al piano ci sono Alessandro Del Signore al basso elettrico e contrabbasso, Donato Cedrone al violoncello, Daniel Miskiev alla viola, Ilenia Lombardi ai violini, Davide Di Pasquale al trombone e flicorno, Giampaolo Scatozza alla batteria. Le riprese e il mixaggio sono stati curati da Gianluca Siscaro presso il Music Village Recording di Roma.

BREVE BIOGRAFIA: Cantautrice originaria di Gaeta si avvicina alla musica sin da bambina mostrando una naturale predisposizione per il canto e studiando il pianoforte. Dopo una laurea conseguita in Conservazione dei Beni Culturali decide di dedicarsi interamente alla musica approfondendo gli studi presso il Conservatorio L. Refice di Frosinone, conseguendo con lode il triennio e il biennio in canto jazz. Ad una intensa attività concertistica in jazz club, Festival e Rassegne Nazionali unisce l’amore per la ricerca musicale e la scrittura che la portano a pubblicare due album di proprie composizioni, “Rough diamond” (Terre Sommerse 2013) e “Life si there and everywhere” (Filibusta Records 2018), che riceve numerosi consensi di pubblico e di critica.

Link

https://bfan.link/good-morning-3

https://open.spotify.com/album/5cKDfnwkLGKKpLP69figDM