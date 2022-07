Donson in radio con il nuovo brano “Facile”

Per Donson non è “Facile” cercare di vivere una vita normale: il nuovo brano è disponibile sulle piattaforme digitali

Fuori su tutte le piattaforme streaming e in radio Facile, nuovo singolo del giovane songwriter bresciano Donson. Il brano, segnato da un’attitudine urban, ritmo pop e una chitarra vivace che accompagna un testo introspettivo esce per LeindieMusic/Artist First.

“Ci ho pensato molto prima di annetterla al progetto. Questa canzone mi divide in due, che tra l’altro è il significato tutto il testo. Da una parte la miseria, dall’altra una vita agiata. A destra c’è la donna che farebbe qualsiasi cosa per me e a sinistra c’è quella che sai già che ti rovinerà. Vivo in equilibro su un filo instabile che da una parte mi blocca nella routine e vuole che diventi un uomo adulto, dall’ altra ci sono i miei sogni che mi fanno restare un bambino e tengono accesa la speranza. Io so cosa scegliere ma buttarsi non è semplice, come non lo è rassegnarsi ad una vita monotona. Che bel casino! Tutto questo non è per niente Facile” – Donson.

CREDITS BRANO

Autore e interprete: Donson

Produttore: Big Bad

Mix e Mastering: Donson

Copertina: Andrea Massa

“Sono Andrea in arte Donson, e che dire se non che sono uno stacanovista. Suono il pianoforte, scrivo e canto canzoni durante tutto il tempo che ho a disposizione. Lavoro come autore per altri artisti. Sono un insicuro perenne alla ricerca della felicità. Ho 25 anni e sto ancora cercando di capire quale sia il mio posto nel mondo e soprattutto perché io sia qui ora. Ho l’ansia di buttarmi e la paura di non esistere ma per questa cosa ho la soluzione. Un filo di voce e 7 note”.

Donson pseudonimo di Andrea Donini nasce in provincia di Brescia nel 1996. Dopo anni di studio del pianoforte si avvicina al mondo Hip Hop in età adolescenziale.

Dopo aver girato l’Italia con contest freestyle e open mic inizia la vera e propria attività musicale nel 2017 con l’uscita di diversi video su YouTube tra i quali “Jeffrey Herling”, “Più in alto” e “Sui tetti”. Molto legato alla propria città la maggior parte dei suoi video sono ambientati in essa come Ancora al bar uscito su YouTube nel maggio 2018.

Successivamente firma un contratto piuttosto modesto che si rivela un buco nell’ acqua e lo porta a fermarsi per un paio di anni. Ricordiamo tra le ultime uscite “Pazzia” (video disponibile su YouTube), “Aria” e “Poli Opposti”, primo singolo con Leindiemusic.

Il 2022 è pronto a colorarsi, il suo nuovo progetto intitolato “Arcobaleno” è in imminente uscita. Da quello che sappiamo non sarà un normale disco.

Arcobaleno, inizia il 22 Aprile con l’uscita di “Cosi fredda” ma ancora nessuno sa come si svilupperà il tutto. Con l’uscita di “Dimmi che è vero” il 6 Maggio in collaborazione con Calu, un giovane rapper bresciano, si capisce che non abbia più intenzione di fermarsi. Il 20 maggio è alle porte e Donson è pronto con il suo nuovo singolo “Facile”.