Troppo caldo? Case più fresche con i sistemi di facciata ventilata (temperature interne del 19% più basse rispetto all’esterno). Investimento uno tantum e risparmi energetici

Quest’anno i primi caldi sono arrivati prima e più intensi del solito e guardando i dati sull’impatto che i sistemi di raffrescamento hanno sui consumi e sull’ambiente, si evince che circa il 10% delle emissioni globali di CO2 dipende dall’uso dei condizionatori. ADOC, l’Associazione Nazionale Difesa e Orientamento Consumatori ha invece stimato che nel 2021 per tenere un condizionatore acceso 6 ore al giorno venivano spesi circa 1,77€ al giorno, intorno ai 160€ euro per i tre mesi dell’estate. Ma con il conflitto russo-ucraino i costi dell’energia elettrica sono più che raddoppiati (secondo ARERA nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del +131%) e, di conseguenza, i costi dell’utilizzo dei condizionatori incideranno notevolmente sulle bollette di quest’anno.

Ma come fare per evitare di soffrire il caldo sempre maggiore, soprattutto tra le proprie mura di casa? Se quindi condizionatori e climatizzatori hanno un forte impatto sui consumi energetici, e anche sull’ambiente, esistono soluzioni in grado di abbassare le temperature interne, limitando l’utilizzo di soluzioni di raffrescamento. Parliamo dei sistemi di facciata ventilata, rivestimenti da apporre alle mura esterne (sia di nuove che di vecchie costruzioni) in cui si viene a creare un’intercapedine d’aria tra il rivestimento e l’isolamento. Realtà che produce e commercializza sistemi di facciata ventilata è il Gruppo Sto (https://www.stoitalia.it/s/filosofia-aziendale/gruppo-sto), una delle più importanti realtà al mondo nel settore dei sistemi e prodotti in edilizia.

Con il sistema di facciata ventilata StoVentec del Gruppo Sto, ad esempio, è possibile abbassare i gradi degli ambienti interni. Rilevazioni di temperatura degli strati dimostrano come, in vari casi presi in esame, la temperatura della camera di ventilazione nel mese di Agosto è arrivata ad essere, nelle ore di maggior irraggiamento, del 19% più bassa rispetto alla temperatura superficiale esterna . La riqualificazione dell’edificio con il sistema di facciata ventilata StoVentec consente l’accesso al Superbonus del 110%, per i vantaggi che offre in termini di efficientamento energetico, purché nel rispetto dei criteri per l’ottenimento, essendo tra gli interventi trainanti di isolamento dell’involucro edilizio opaco previsti dal decreto rilancio.