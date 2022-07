Balenciaga e Adidas uniscono le forze

Il mondo dello sport incrocia le strade della moda e viceversa: nasce la collaborazione tra Adidas e Balenciaga

Sempre più il mondo dello sport incrocia le strade della moda. E viceversa. Così, dopo il recente accordo tra Jacquemus e Nice, il competitor tedesco del colosso americano, Adidas, risponde con un accordo con Balenciaga.

Già operativa su internet, la collaborazione è stata annunciata nel corso della straordinaria passerella della collezione cruise 2023 della maison del gruppo Kering tenuta nel tempio della finanzia statunitense, al civico 11 di Wall Street. Cappotti, trench, completi, blazer, pencil shirt, bluse prevalentemente in nero e blu navy: il meglio quindi per i manager della finanza.

Nella seconda parte dello show è stata ufficializzata l’alleanza Balenciaga – Adidas che ha già avuto una breve anteprima di vendite per pochi giorni nel formato ‘see now-buy now’.

«La sfida più importante per qualsiasi tipo di creativo – ha dichiarato il direttore creativo Demna – è realizzare un prodotto che sia desiderabile, creare desiderio. Ecco cosa dovrebbe fare la moda. Il successo commerciale dei prodotti è legato a quella desiderabilità. Ed è la cosa più grande e difficile. In un certo senso la moda oggi cancella l’identità delle persone. Tutti saltano sul vagone delle tendenze e iniziano ad assomigliarsi».

Per quanto riguarda la collaborazione con Balenciaga, Adidas si conferma il player sportivo prediletto dalle maison del lusso, tanto da diventare quasi una tradizione. Tutto cominciò con la collaborazione con Stella McCartney, alla quale seguirono poi quelle con Yohji Yamamoto, Jeremy Scott fino ad arrivare alle più recenti come quelle con Prada e Gucci.

La sfilata di Balenciaga a Wall Street ha confermato la centralità di New York come capitale della moda americana anche per le griffe del vecchio continente: a marzo Alexander McQueen ha allestito la sfilata per la collezione autunno/inverno 2022-23 in un magazzino di Brooklyn, mentre Ralph Lauren ha scelto alcuni giorni dopo il Museum of Modern Art.