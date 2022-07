Neuropatia diabetica: stimolazione del midollo spinale efficace

Neuropatia diabetica: la stimolazione del midollo spinale riduce il dolore e migliora la qualità della vita per almeno 18 mesi

La stimolazione del midollo spinale riduce il dolore e migliora la qualità della vita per almeno 18 mesi per la maggior parte degli adulti con neuropatia diabetica dolorosa, secondo i dati aggiornati di uno studio presentato al congresso dell’American Association of Clinical Endocrinology (AACE).

Come già riportato nel 2011, in uno studio randomizzato e controllato è emerso che gli adulti con neuropatia diabetica dolorosa a cui è stato impiantato nel midollo spinale uno stimolatore a 10 kHz avevano livelli di dolore ridotti e una migliore qualità della vita dopo 12 mesi. Nei nuovi dati presentati all’AACE 2022, i benefici si sono mantenuti durante un follow-up della durata di 18 mesi.

«Le terapie approvate dalla Fda per la gestione della neuropatia diabetica dolorosa sono molto limitate» ha dichiarato il primo autore dello studio Christian Nasr, responsabile della divisione di endocrinologia, medicina interna presso lo University of Arizona College of Medicine a Phoenix. «I pazienti possono sentirsi impotenti quando non possono fare nulla per lenire il loro dolore. Questo è solo un altro metodo che va oltre l’approccio farmacologico».

Dati aggiornati con un follow-up più lungo

Nasr ha presentato i risultati del follow-up di 18 mesi di uno studio randomizzato e controllato in cui 216 adulti in 18 centri negli Stati Uniti con neuropatia diabetica dolorosa che erano refrattari ai trattamenti conservativi sono stati assegnati in modo casuale a ricevere una stimolazione del midollo spinale a 10 kHz seguita da una gestione medica convenzionale oppure sono stati sottoposti alla sola gestione medica convenzionale.

A questi ultimi è stata data la possibilità di accedere alla stimolazione del midollo spinale dopo 6 mesi. La gravità del dolore è stata misurata utilizzando una scala analogica visiva di 10 cm. I miglioramenti della qualità della vita sono stati auto-riportati dai pazienti.

Persistenza del sollievo dal dolore dopo 18 mesi

Il gruppo di trattamento ha avuto un miglioramento del dolore agli arti inferiori sulla scala analogica visiva, passando da 7,6 cm al basale a 1,7 cm dopo 6 mesi e 1,6 cm dopo 12 mesi. Il sollievo dal dolore si è mantenuto a 1,7 cm a 18 mesi. Nei soggetti assegnati alla gestione convenzionale che sono passati alla stimolazione del midollo spinale a 6 mesi il dolore agli arti inferiori si è ridotto, passando da 7,5 cm sulla scala analogica visiva al momento del cambio di approccio terapeutico a 1,9 cm a 12 mesi e a 2,2 cm dopo 18 mesi.

Del totale dei partecipanti che hanno completato il follow-up di 18 mesi, l’85% è stato ritenuto responder e il 54% è stato ritenuto deep responder, in virtù di una riduzione del dolore di almeno l’80%.

I miglioramenti nell’interferenza del dolore con l’umore e le attività quotidiane a 12 mesi sono stati sostenuti anche dopo 18 mesi e circa il 70% dei partecipanti al gruppo di trattamento ha riportato miglioramenti clinicamente significativi del sonno.

Nasr ha affermato che dovrebbero essere condotti studi futuri per valutare se i benefici sul dolore della stimolazione del midollo spinale persistono anche oltre i 18 mesi e se la procedura avrà un rapporto costo-efficacia favorevole nella pratica clinica. «Siamo entusiasti di vedere se questo sarà un approccio praticabile» ha aggiunto. «Si tratta comunque di un intervento che prevede una procedura invasiva, non è come prendere una compressa. Dobbiamo tenerlo a mente con molta attenzione».

