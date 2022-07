“Lemming” è il nuovo singolo dei Noram

E’ su tutte le maggiori piattaforme digitali musicali “LEMMING” il nuovo singolo della metal band partenopea ИORAM, registrato dal Sebastiano Di Martino

Fuori ora su tutte le maggiori piattaforme digitali musicali “LEMMING” il nuovo singolo della metal band partenopea ИORAM, registrato dal produttore e bassista Sebastiano Di Martino, accompagnato anche da un lyric video su Youtube e disponibile sullo store della Wanikiya Record in Italia e Giappone.

Anche questo nuovo singolo, come tutta la produzione della band è in italiano ed è un chiaro riferimento alla cultura popolare che vuole che i piccoli roditori artici (i lemming, appunto) si suicidino in massa, chiara metafora dell’uomo privo di senso critico e opinione individuale che segue la massa versa l’unica destinazione possibile… LA MORTE!

Un chiaro riferimento anche al periodo che stiamo vivendo, perché come cantano i ИORAM: “È una società di lemming – Che seguono chi gli sta davanti – E saltano – Ignari delle conseguenze – E corrono – Mettendo fine ai loro sogni”.

Un singolo che ha un ottimo riff di chitarre e batteria, molto contemporaneo che mixa metal classico con sprazzi di hardcore, con un ritmo forsennato anche nel cantato.

I ИORAM sono una formazione nata nel 2018 a Napoli da Alfredo Juliano (chitarra solista) e Marco Maresca (batteria), composta da Victor Rodriguez (voce) Lorenzo Massa (basso) e Pasquale Fedele (chitarra ritmica).

Hanno già al loro attivo un EP “Antropocene”, prodotto da Wanikiya Record, formato da cinque brani, uscito a novembre 2020, con chiare influenze metal old school e hardcore, abbinato alla tradizione del cantautorato in italiano, riscuotendo successo non sono in Italia ma anche all’estero con ottime recensioni tra i media e le testate di settore.

SPOTIFY: https://open.spotify.com/album/3cRUKe0pE5FGPBRtZMwB9H?si=3ijZonRbQgWpZiJGA-seVQ

APPLE MUSIC:

https://music.apple.com/us/album/lemming-single/1620619326

Questo il link del video lyric su Youtube: https://youtu.be/O-MyHmoreZI