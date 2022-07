Diabete in gravidanza: se sotto controllo, meno rischi di retinopatia

Diabete in gravidanza: screening della retina meno frequenti se il diabete è sotto controllo secondo uno studio pubblicato sulla rivista Diabetic Medicine

Le donne in gravidanza con diabete preesistente e livelli di emoglobina glicata inferiori al 7% all’inizio della gravidanza raramente sviluppano una retinopatia pericolosa per la vista e possono probabilmente ridurre in modo sicuro la frequenza degli screening retinici durante la gestazione, secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Diabetic Medicine.

«La gestione del diabete preesistente durante la gravidanza impone alle donne molte sfide quotidiane aggiuntive e frequenti visite ospedaliere» hanno scritto gli autori guidati da Elisabeth Reinhardt Mathiesen, professoressa nel dipartimento di medicina clinica dell’Università di Copenaghen e primario del dipartimento di endocrinologia e metabolismo al Rigshospitalet, in Danimarca. «Sembra quindi ragionevole personalizzare i loro programmi di assistenza prenatale e ridurre la quantità di visite ospedaliere non necessarie, come proposto nelle linee guida internazionali. Questo documento è il primo a convalidare un metodo sicuro e pragmatico per selezionare le donne in gravidanza adatte a ricevere screening meno frequenti».

Valutazione di prevalenza e gravità della retinopatia in gravidanza

La gravidanza, lo scarso controllo glicemico e la lunga durata del diabete aumentano il rischio di sviluppo e di progressione della retinopatia. La retinopatia diabetica pericolosa per la vista comprende sia la retinopatia proliferativa che l’edema maculare clinicamente significativo. La prevalenza di retinopatia nelle donne in gravidanza con preesistente diabete di tipo 1 e di tipo 2 varia dall’8% al 63%, ma la prevalenza dell’edema maculare e della retinopatia pericolosa per la vista che richiedono un trattamento durante la gravidanza è poco descritta in letteratura, hanno premesso gli autori.

Negli ultimi anni il controllo glicemico nelle adolescenti con diabete di tipo 1 è migliorato e la prevalenza della retinopatia è notevolmente diminuita. Un migliore controllo glicemico nella prima infanzia e durante la gravidanza può portare a una ridotta prevalenza di alterazioni retiniche durante la gestazione.

«Abbiamo ipotizzato che nelle donne senza retinopatia all’inizio della gravidanza lo sviluppo di retinopatia pericolosa per la vista durante la gestazione sarebbe stato raro. Il nostro obiettivo era valutare la prevalenza e la gravità della retinopatia diabetica, compreso l’edema maculare, nelle donne in gravidanza con diabete e di identificare i soggetti nei quali può essere ridotta la frequenza dello screening retinico, per ridurre al minimo l’onere delle visite mediche» hanno spiegato.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 348 donne con diabete preesistente e una gravidanza singleton riferite al Center for Pregnant Women with Diabetes del Rigshospitalet da settembre 2015 a febbraio 2020. Lo screening della retina è stato eseguito a 12 e 27 settimane di gravidanza. Le partecipanti sono state classificate come prive di retinopatia oppure affette da retinopatia diabetica non proliferativa o retinopatia pericolosa per la vista. Le donne con retinopatia non proliferativa grave, retinopatia proliferativa o edema maculare clinicamente significativo sono state sottoposte a screening fotografico ripetuto o all’esame di un oftalmologo.

Meno screening retinici con diabete ben controllato

Della coorte di studio, 223 donne avevano il diabete di tipo 1 e 125 il diabete di tipo 2. Delle prime, il 52% aveva retinopatia in gravidanza. La retinopatia pericolosa per la vista era prevalente nel 16% degli occhi, quella proliferativa è stata osservata nel 7% degli occhi durante lo screening iniziale della gravidanza e un ulteriore 1% degli occhi è progredito in retinopatia proliferativa durante la gravidanza. L’edema maculare clinicamente significativo è stato osservato nel 5% degli occhi all’inizio della gravidanza e un ulteriore 2% lo ha sviluppato nel corso della gestazione.

Dei soggetti con diabete di tipo 2, il 14% aveva retinopatia in gravidanza. La retinopatia pericolosa per la vista è stata riscontrata nel 6% delle pazienti. La retinopatia proliferativa è stata riscontrata nel 2% dei singoli occhi all’inizio della gravidanza e un occhio in più è progredito in retinopatia proliferativa durante la gestazione. Non sono stati riscontrati casi di edema maculare clinicamente significativo all’inizio della gravidanza e tre singoli occhi hanno sviluppato la condizione durante la gestazione.

La percentuale di donne senza retinopatia e con emoglobina glicata (HbA1c) inferiore al 7% all’inizio della gravidanza era del 42% nelle partecipanti con diabete di tipo 1 e del 65% in quelle con diabete di tipo 2. Nessuna dei soggetti con HbA1c inferiore al 7% e senza retinopatia all’inizio della gravidanza ha sviluppato retinopatia pericolosa per la vista e il 94% è rimasto senza alcun tipo di retinopatia durante la gravidanza. Delle donne senza retinopatia e HbA1c del 7% o superiore all’inizio della gravidanza, nessuna ha sviluppato retinopatia proliferativa, una ha sviluppato edema maculare clinicamente significativo e il 93% è rimasto senza retinopatia.

In sintesi, quasi la metà delle donne con diabete di tipo 1 e la maggioranza di quelle con diabete di tipo 2 non presentava retinopatia all’inizio della gravidanza. Se all’inizio della gestazione era presente un buon controllo glicemico, nessuna di queste donne ha sviluppato retinopatia pericolosa per la vista durante la gravidanza.

«L’implicazione clinica di questo studio può comportare un cambiamento nella pratica clinica, ritardando ulteriori esami retinici al postpartum se non si riscontra retinopatia al primo esame retinico durante la gravidanza e se all’inizio della gestazione è presente un buon controllo glicemico, definito da valori di HbA1c inferiori al 7%» hanno scritto i ricercatori. «Sulla base dei nostri risultati, circa il 50% degli screening fotografici nelle fasi avanzate della gravidanza non sarebbe quindi più necessario presso il nostro centro. È ancora consigliabile uno screening regolare delle donne con alterazioni retiniche da lievi a gravi all’inizio della gravidanza».

